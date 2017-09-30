  • 30 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.225
  • BIST 102907.73
    ALTIN 146.633
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Zeybekci'den kanatlı et ihracatında Japonya müjdesi

Bakan Zeybekci'den kanatlı et ihracatında Japonya müjdesi

Bakan Zeybekci, Japonya’ya yapılan kanatlı eti ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Zeybekciden kanatlı et ihracatında Japonya müjdesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yaptıkları çalışmaların ardından kanatlı etinin Japonya’ya ihracatının mümkün hale geldiğini belirterek, "Ülkemizden Japonya’ya yönelik kanatlı eti ihracatının önündeki engeller tamamen kaldırıldı." dedi.

Zeybekci, Japonya’ya yapılan kanatlı eti ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin önceki senelerde muhtelif hayvan hastalıkları nedeniyle Japonya’ya kanatlı eti ihraç edemediğini anımsatan Zeybekci, bu ülkenin kanatlı eti ve ürünlerinde 3 milyar doları aşan ithalatıyla en önemli pazar konumunda bulunduğunu kaydetti.

Japonya’nın Türkiye’den söz konusu ürünlerin ihracatını gerçekleştirmesi için 2014 yılında Ekonomi Bakanlığının koordinatörlüğünde girişimlerin başlatıldığını anlatan Zeybekci, bu doğrultuda 2015'ten bu yana Japon tarafıyla teknik müzakerelerin yürütüldüğünü, ayrıca konunun Bakanlığınca, Japonya ile Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları Müzakereleri gündemine defaatle taşındığını bildirdi.

Eş zamanlı olarak Japonya’da teknik ticaret heyet organizasyonları düzenlendiğini ve bu kapsamda Japonya’nın kanatlı eti ithalatının tamamına yakınını gerçekleştiren firmalardan müteşekkil “Japonya Et Ürünleri Ticari Birliği” ile eşgüdümlü faaliyetlerde bulunulduğunu da belirten Zeybekci, “Bu çerçevede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla yakın iş birliği içinde ve Bakanlığımız girişimleri neticesinde dün itibarıyla kanatlı etinin Japonya’ya ihracatı mümkün hale geldi. Sonuç olarak ülkemizden Japonya’ya yönelik kanatlı eti ihracatının önündeki engeller tamamen kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye için bir referans teşkil ediyor"

Zeybekci, bir ada olması sebebiyle gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları konusunda dünyanın en hassas ülkelerinden biri olan Japonya’nın Türkiye menşeli kanatlı eti ithalatı yasağını kaldırmış olmasının ülke için önemli bir referans teşkil ettiğini vurguladı.

Bakan Zeybekci, "Bu bağlamda Japonya pazarında yer edinilebilmesine yönelik çalışmalar son sürat yürütülüyor. Öte yandan Japonya pazarına giriş çalışmaları diğer Uzakdoğu ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilerek pazar çeşitliliğinin sağlanmasını ve başta kanatlı eti olmak üzere hayvansal ürünlerimizin söz konusu coğrafyadaki pazar payının artırılmasını amaçlıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu. 

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Japonya, kanatlı et
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER