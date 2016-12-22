Bakan Zeybekci'den 'Gümrük Birliği' açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri Cecilia Malmström'ün telefonda AB'nin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin sürecin başlatılmasına yönelik kararı bildirdiğini aktararak, "Bu çok sevinçli, önemli bir haber. İhracatımızın yüzde 48,5'ini yaptığımız bir blok ile bunu sadece sanayi ürünlerindeki bir kapsamla yapabiliyorduk. Bu kapsamı tarım ürünleri, hizmetler ve kamu alımları da dahil olacak şekilde genişleteceğiz." dedi.

Zeybekci, ASO 1. OSB'de düzenlenen ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı ve 53. Yıl Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2008 krizinden sonra dünyanın sanal şişirmelerle, üretime dayanmayan ekonominin sıkıntılarını yaşadığını söyledi.

Ekonomide olmayan bir şey şişirilerek ekonomik değer haline getirildiğinde bir gün mal sahibinin bunun kirasını isteyeceğini ifade eden Zeybekci, "Reel ekonomi bunun bedelini mutlaka tahsil eder. Tüm dünyada yaşanan bu oldu. Bu bedel tahsil edilmeye devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde ekonominin finans ve para piyasalarına indirgendiğini kaydeden Zeybekci, para ile balonlaştırılan bir ekonominin sıkıntıların bedelini sanayicinin ödediğini kaydetti.

Türkiye'nin, ihracatının yüzde 48,5'ini, ithalatının da yüzde 40'ını AB ile yaptığının altını çizen Zeybekci, ülkenin AB'deki para politikalarından daha çok etkileneceğini söyledi.

Daha önce kura müdahale edilmemesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Zeybekci, "Hala aynı şeyi söylüyorum. Piyasa kendi dengesini bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Zeybekci, kurla ilgili spekülatif oyunların biteceğini vurguladı.

Azerbaycan'a giderken AB Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström'ün kendisini telefonla aradığını bildiren Zeybekci, şunları kaydetti:

"(AB ilgili komiserlerince Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kararı geçti ve bunu AB Konseyi'ne gönderme kararı aldık) dedi. Bu çok sevinçli, önemli bir haber. İhracatımızın yüzde 48,5'ini yaptığımız bir blok ile bunu sadece sanayi ürünlerindeki bir kapsamla yapabiliyorduk. Bu kapsamı tarım ürünleri, hizmetler ve kamu alımları da dahil olacak şekilde genişleteceğiz. İkincisi Türkiye karar alma mekanizmalarına dahil olacak. Üçüncüsü AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması ve benzerlerine otomatik olarak taraf olacak. Son derece önemli, tarihi, olumlu bir süreç başlıyor. Hedef olarak 2017'nin ilk çeyreğinde resmi olarak bitirmek, başlangıç vuruşunu da inşallah Türkiye'de yapmak istiyoruz. 2017'nin sonuna kadar da bitirmek, önemli bir noktaya gelmek istiyoruz."

Bu konudaki güncellemenin gerçekleşmesi halinde AB ve Türkiye'den hizmet sektörlerinin, kamu alım ihalelerine katılabileceğine işaret eden Zeybekci, bu rekabette kazananın dinamik bir ülke olmayı başaran Türkiye olacağını vurguladı.