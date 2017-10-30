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Buradasınız : » » Bakan Zeybekci'den bankalara faiz indirimi önerisi

Bakan Zeybekci'den bankalara faiz indirimi önerisi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Paranın giriş ve satış maliyetleri arasındaki kamu kaynaklı vergiler sıfıra indirilmeli" dedi.

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Bakan Zeybekciden bankalara faiz indirimi önerisi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, faizlerin düşürülmesi konusunda, bankacılık sistemine fedakarlık çağrısında bulundu.

Paranın ilk giriş maliyetiyle satış fiyatı arasındaki fark için çalışma yapılması gerektiğini belirten Zeybekci, "Vergiler, harçlar indirilmeli, sıfıra yakın hale getirilmeli. Karşılık oranı da makul seviyeye indirilmeli. Diğer taraftan kamunun maliyetleriyle ilgili yapılabilecek bir bölüm var. Kamu olarak sen bunu yaptıktan sonra tüm bankacılık sistemine 'Karlarınızı da yarı yarıya indirin, siz de fedakarlık yapın.' denebilir."

Karla ilgili kamu bankalarının ön alıp liderlik yapabileceğini vurgulayan Bakan Zeybekci, "Kamu bankaları böyle adım atınca diğer bankalar da ister istemez takipçisi olurlar. Şu anda rahatız. Karşılık oranlarıyla ilgili adım atılacak ve hareket edilecek bir bölüm var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: nihat zeybekçi, faiz indirimi, banka faiz
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