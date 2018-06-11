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Bakan Zeybekci: Uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyümesiyle ilgili, "Uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik" dedi.

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Bakan Zeybekci: Uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümesini değerlendirdi.

Bakan Zeybekci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, 2018’in ilk çeyreğinde % 7,4’lük büyümeyle AB ülkelerinden hızlı büyürken, G-20’de en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu" ifadelerini kullandı.

Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdiklerini vurgulayan Zeybekci, "Yakında tahminlerini yukarı yönü revize etmeye başlayacaklar" dedi.


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türkiye, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomi, büyüme rakamları
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