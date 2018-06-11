Bakan Zeybekci: Uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümesini değerlendirdi.

Bakan Zeybekci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, 2018’in ilk çeyreğinde % 7,4’lük büyümeyle AB ülkelerinden hızlı büyürken, G-20’de en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu" ifadelerini kullandı.

Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdiklerini vurgulayan Zeybekci, "Yakında tahminlerini yukarı yönü revize etmeye başlayacaklar" dedi.

Türkiye, 2018’in ilk çeyreğinde % 7,4’lük büyümeyle AB ülkelerinden hızlı büyürken, G-20’de en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu.

Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik, yakında tahminlerini yukarı yönü revize etmeye başlayacaklar — Nihat Zeybekci (@ZeybekciNihat) 11 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber