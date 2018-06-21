Bakan Zeybekci: Soğan ve patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz, müdahalemiz başladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, NTV canlı yayınında patates soğan fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

Soğan-patates fiyatlarında aşırı oynaklık görüldüğünü belirten Zeybekci, konuyla ilgili müdahalelerin başladığını, Tarım Bakanlığı olarak bakıldığını söyledi.

"Müdahalemiz bugün itibarıyla başladı"

Bu ürünlerin ithalatına müsaade edileceğini ifade eden Zeybekci, “Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz. Müdahalemiz bugün itibarıyla başladı" dedi.

İthalatın geniş kapsamlı olmayacağını ifade eden Zeybekci, "Genel bir müsaade şeklinde olmayacak, bir paket halinde kısıtlı miktarda izin vereceğiz" diye konuştu.