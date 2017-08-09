Bakan Zeybekci: İstihdam ve yatırım artıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Yatırım teşvik belgesi sayısında ve istihdamda yüzde 20'nin üzerinde, yatırım miktarına baktığınızda yüzde 30-40'ın üzerinde artış var." dedi.

Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve yönetim kurulu üyelerini Bakanlık Konferans Salonu'nda kabul etti.

Hem MÜSİAD'ın hem de yeni kabinenin hayırlı olması temennisinde bulunan Zeybekci, öğleden sonra Astana'ya gideceğini söyledi, ziyareti ve görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin hain darbe girişimine rağmen büyümeyi başardığına işaret eden Zeybekci, 2017'yi atılım yılı olarak görerek buna yönelik çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade etti. Zeybekci, "Bu yılın ikinci çeyreğinde çok güzel sonuçlar alacağız. Bu yıl sonunda gerek istihdam gerek ihracat gerek enflasyonla mücadelede gerekse her iki açığı da büyütmeden, cari açık ve bütçe açığındaki dengeleri de bozmadan, disiplinlerden ayrılmadan, Türkiye dünyanın parmakla göstereceği, imrenerek bakacağı başarılara imza atacak. Bunları sizlerin sayesinde, sizlerle beraber yapıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Hükümet olarak yatırımların özel sektörü destekleyerek bu kesimlerce yapılmasını hedeflediklerine işaret eden Zeybekci, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanı." sözünü anımsatarak, ihracatın büyümeye katkısının artırılmasının önemine dikkati çekti.

MÜSİAD'a destekleri, yol arkadaşlığı ve cesaretinden dolayı teşekkür eden Zeybekci, "MÜSİAD bizim için 'hadi' dediğimizde 'neden, nereye' sorularını sormadan yanımızda olan bir kuruluş. Sormadan bizimle beraber olan bir kuruluş. Her daim bunu gördük. Her ihanet girişiminde kayıtsız şartsız ülkenin, milletin, vatanın yanında yer almasıyla bunu gördük. Bizim için MÜSİAD bir yol, yürüyüş arkadaşıdır. Önümüzdeki dönemde de çok güzel yürüyüşlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, ekonomiyle ilgili kuruluşların Türkiye'ye yönelik beklentilerinde iyileştirmede bulunduklarını anımsatarak, onların iyileştirmelerinin Türkiye'nin yakalayacağı başarılara yetmeyeceğini söyledi. Zeybekci, "Yatırım teşvik belgesi sayısında ve istihdamda yüzde 20'nin üzerinde, yatırım miktarına baktığınızda yüzde 30-40'ın üzerinde artış var." diye konuştu.

"Yeni dönemde büyüme için İYİ"

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, yeni yönetim kurulu olarak yeni dönemde neler yapacaklarına ilişkin ekonomi kurmaylarıyla görüşmek için ziyarette bulunduklarını söyledi.

Kaan, MÜSİAD'ın yeni dönemde büyüme için "İYİ" adını verdikleri bir model geliştirdiklerini belirterek, "Bizim 'İYİ'miz imalat, yatırım ve ihracat." dedi.

İmalat konusunda yeni dönemde Türkiye'deki sanayi üretiminin artırılması için çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Kaan, bu konuda projeleri olduğunu ve yeni dönemde yönetim kurulunda stratejik alanlar ve politikalar başkanlığı kurarak Türkiye için önemli 10 sektörel alanı içerecek atölye çalışmaları yapılacağının bilgisini verdi.

Kaan, yatırım alanında da KOBİ'lerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu bakımdan özellikle küçük sanayi sitelerindeki yüzde 100 dolulukla birlikte organize sanayilere geçişte bir ara ölçek ekonomisi olarak, orta ölçekli sanayi bölgeleri gibi bir alan üzerinde özellikle duruyoruz ve projemiz de bu konuda hazır. Amacımız KOBİ'leri ortaya almak ve dünyada gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi daha hızlı büyümeye katkı sağlamak." dedi.

Ortaya çıkacak potansiyelin ihracat yoluyla dünyanın dört bir yanına ulaştırılması gerektiğini bildiren Kaan, bu konuda da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) da aralarında bulunduğu platformlarla birlikte hareket ederek, Ekonomi Bakanlığının da öncülüğünde daha aktif bir çalışma içinde olacaklarını aktardı.

Kaan, iş yapma imkanlarını geliştirmek için de çalışmaları olduğunu belirterek, "Bunun için de hem yurt dışı hem yurt içi teşkilatlarımızı tamamen yeniledik ve daha dinamik bir kadro oluşturduk. Bu konuda da taze kanla birlikte hızlı bir şekilde hareket edeceğiz. Bunu destekleyecek şekilde eylülde İngiltere ve Tiflis açılışımız olacak, Ekimde Amsterdam, Roterdam ve Azerbaycan ve aralıkta da Belçika ve Berlin şubelerimizi açarak daha da yaygın hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

MÜSİAD'ın bu ay itibarıyla Satınalma Müdürleri Endeksi'nin (Sameks) 55'incisini açıkladığını hatırlatan Kaan, temmuz ayında rekor bir yükselme olduğunu, sanayi endeksinin yüzde 6,3 puanlık artışla 62,4 seviyesine, hizmet endeksinin de yüzde 2,7 artışla 59,2 seviyesine çıktığını kaydetti.