Bakan Zeybekci: İlk çeyrekte yüzde 7,5 civarında büyüme bekleniyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen ‘Geleneksel DEİK İftar Programı’na katıldı.

Zeybekci, 16 Nisan referandumunun Türkiye demokrasi tarihindeki en önemli devrimlerden bir tanesi olduğuna belirterek, şunları söyledi:

“Siyaset olmazsa bu ülkede bilin ki hiçbir şey çözülmez. Yıllarca siyaseti ülkede en az güvenilen kurum yerine koymaya çalıştılar. En az güvenilen TBMM’ydi. En az güvenilen kişi siyasetçiydi. En çok güvenilen kurum silahının ebadına göre değişiyordu, büyükten küçüğe doğru geliyordu. Türkiye bu milletin ferasetiyle ve cesaretiyle bunları hepsini tek tek aldı geçti. Geçen sene bugünlerde 16 Nisan’da belki demokrasimizin en önemli devrimlerinden birisi gerçekleştirildi."

“2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,5 civarında bir büyüme rakamı gelecek”

Bakan Zeybekci, 2018 yılının ilk çeyreğine ait büyüme rakamlarının Haziran ayında açıklanacağını vurgulayarak, beklentilerin yüzde 7,5 civarında olacağını söyledi. Zeybekci, şöyle konuştu:

“2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,5 civarında bir büyüme rakamı gelecek. 2018 yılında 169 milyar dolarlık ihracat rakamımızı ve hedefimizi Haziran ayı sonunda 172-173 milyar dolar olarak tekrar revize edeceğiz ve eminim onun da üzerine çıkmayı başaracağız. Nereden geldik buraya; geçen sene bugünlerde 146 milyar dolarlık ihracatı, 2017 yılı sonunda 157, şimdi Mayıs sonu itibarıyla inşallah cuma günü açıklanacak 162,5 milyar dolar, yıl sonu 172 milyar dolar olacak."

“Türkiye ekonomisi bir zamanlar bir leğen suda sallanan ekonomi değil artık”

Bakan Zeybekci, spekülatörlerin iş başında olduğunu da söyleyerek, şöyle devam etti:

“Türkiye ile ilgili biraz önce saydığım rakamlar ortada ve diğer taraftan da Türkiye’nin kamu ve özel sektör borçları son derece şeffaf bir şekilde ortada. Türkiye’nin bir yıllık kısa vadeli özel ve kamu borcu toplam 190 milyar dolar civarında. Merkez Bankası varlıkları, döviz tevdiat hesaplarının toplamı 290 milyar dolar civarında. Bir ihracatçı kardeşiniz olarak söylüyorum; ihracatının da yaklaşık olarak yüzde 20 civarındaki bir rakamı hep yurtdışında müşterisinde alacaklıdır. Türkiye’nin ihracat gelirlerindeki, turizm gelirlerindeki artışı saymıyorum. Peki bu spekülasyon niye nereden geliyor? Bu sıkıntı maalesef bizden kaynaklanıyor. Spekülatör aramızda bunları hakikaten iyi işliyor."

Zeybekci, 24 Haziran seçimleriyle beraber tünelin ucundaki ışık yaklaştıkça ekonominin rahatlayacağının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yurt dışına kaçmış bir gazeteci bozuntusu kurla ilgili hükümet, iktidar ve seçimlerle bağlantı kurmaya çalışıyor ve zevkten dört köşe. Hiç boşuna heveslenme ancak senin salyaların akacak ve hevesin kursağında kalacak. Türkiye ekonomisi o kadar muhteşem ve derinliği olan ekonomi haline geldi ki bir zamanlar bir leğen suda sallanan ekonomi değil artık. 2018 yılı 24 Haziran seçimleriyle ki geçtiğimiz haftalarda bunu söylemiştim; 24 Haziran yaklaştıkça rahatlayacak. Tünelin ucundaki ışık görüldükçe, resim ortaya çıkmaya başladıkça bu spekülatörlerin artık yavaş yavaş ümitlerini keserek bu işleri bıraktıkları, belki yavaş yavaş da bize katıldıklarını da hep beraber göreceğiz.”

Kaynak: İHA