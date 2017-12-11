Bakan Zeybekci: Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde somut adımlara yaklaştık

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TRT Haber'in canlı yayın konuğu oldu, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Zeybekci'nin konuşmasından öne çıkanlar

Türkiye rekor büyüme rakamına nasıl ulaştı?

- Yıl sonu belki yine revize edecekler büyüme rakamlarını. Üçüncü çeyrek ortalamasına bakarsak dış ticaretten istediğimiz sonucu elde ettik. Büyümemiz olsun ama bu büyümemizle üretime yatırıma ihracata dayalı olsun istedik. Onu elde ettik. 2018'le ilgili beklentilerimiz son derece pozitif.

Enflasyonu tetikleyen bir büyüme oldu eleştirileri

- İstihdam yaratmayan büyüme derlerse bu kasıtlıdır. 1 milyon küsür vatandaşın son 1 yıllık süreçte istihdamını sağladık. Yatırım teşvik belgelerine baktığımızda yüzde 50'nin üzerinde. İstihdamla ilgili beklentilerimiz yüksek. Yüzde 6'sı ve üzerinde büyümesi gereken bir ülkeyiz. Türkiye'nin elde ettiği bir başarıdır bu. Büyümedeki en büyük pay, başarı özel sektörün, ekonomi aktörlerinin başarısıdır.

- Enflasyonla ilgili Türkiye'ye haksızlık yapmamak lazım. Türkiye gibi etrafındaki ateş çemberi ve oynanmaya çalışılan oyunlara rağmen ve TL'nin kurun hareketli olması sebebiyle istediğimiz sonuçları elde edemedik. 2018'in içinde ilk çeyrekte güzel sonuçlar alacağız enflasyonla ilgili. Enflasyonun sebebi insanların tüketme satın alma taleplerine uygun şekilde üretim ve arzı sağlayamamaktır. Sonra doğru teşhis sonra doğru tedavi. Tedavi daha fazla yatırım daha fazla üretim.

Ekonomi Bakanı Zeybekci: 2018'in içinde, ilk üç ayda enflasyonla ilgili güzel sonuçlar alacağız.https://t.co/FYxcDcOKwS pic.twitter.com/WXq60xPS6l — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Aralık 2017

Uluslararası kuruluşlar büyüme rakamlarını neden revize etti?

- Türkiye'nin büyümesini hep ortaya koyduk hiç kimse buna gölge yapmaya çalışmasın. Revize eden kuruluşlar Türkiye ile beklentilerinde son derece cimriler. Çünkü bunun Türkiye'ye etkisi olacağını biliyorlar. AB'nin genelinden 5 kat daha fazla büyümüş bir ülke olarak konuşuyoruz. Hakkımızın yendiğini düşünüyoruz.

- 2018'in 2017 gibi başarılı bir şekilde büyümenin gene istediğimiz şekilde çok iyi sonuçlar elde edilecek bir büyüme rakamı bekliyoruz. Sıfır büyüsek bile orta vadeli programı yakalıyoruz. Türkiye'nin 3. çeyrekte bizim beklentimiz 6,7 ve yukarı yönde bir büyümeyi yakalayacağını tahmin ediyoruz. İhracatı gelecek yıl iki kat artırmak istiyoruz.

Faiz artırım baskısı var mı?

- Merkez Bankası bizim milli bir kuruluşumuzdur. Türkiye'nin menfaatleri anlamında söylüyorum bunu. Bu özgür serbest o yönde atacakları adımları diyecek hiçbir şeyim yok. Destekliyorum.

Gümrük Birliği

- Reel ekonomide, istihdamda çok önemli şeyler yaptık. AB'ye gittik. Muhataplarımızla 2014 Ocak ayından beri Gümrük Birliğinin güncellenmesi için çalışmalar yaptık. Bu 160 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak demek. Güncellenmesiyle tarım gıda, hizmetler ve elektronik ticarette ekonomik entegrasyonu tamamlayıcı bir şekilde atılacak adımlarla AB'de kazanacak biz de kazanacağız. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde somut adımlara yaklaştık.

Büyümede teşviklerin payı? Yatırımcılar için yeni teşvikler yolda mı?

- Proje bazlı yatırım teşvik sisteminde kapsamlı bir yetki aldık. Yatırımcıyla herşeyi konuşabiliriz. Yatırım teşvik belgelerinin arttığını gördük. 2017 bitmeden önce proje bazlı sistemde 70 milyar TL'lik yatırım teşvik belgesi vermeyi hedefliyoruz. Dünyada ses getirecek yatırım teşvik belgelerini vereceğiz. Bunlar bizim ekonomiyle, istihdamla ilgili pozitif bakmamızı sağlıyor.

2018 nasıl olacak? Kriz senaryoları

- Negafit konuşanlar dua içinde olanlar var. Bugün bizdeki muhalefet bütçe görüşmelerinde büyüme rakamlarını yok varsayacak, kötülenecek. Türkiye'yi tahmin edemeyenler, öngöremeyenler bunları yapıyor. İhracatla ilgili yaptığımız anketleri takip etseler çok net tahminlerde bulunabilirler. Krizin kapıda olmasını gerekiterek bir tek şey söylesinler? Niye kriz gelsin ki? Kriz Türkiye'ye gelmez. Bunları söyleyenler kötü niyetlidirler. Türkiye'nin rakamları 2018'de de oldukça iyi gelecektir. Tek haneli rakamları yakalayacağımızı göreceğiz.

Kaynak: TRT Haber