Bakan Zeybekci: Enflasyon Mayıs'ta tek haneye düşebilir

Zeybekci, enflasyonla mücadele, Merkez Bankası'nın faiz kararı, kadınların ekonomideki yeri ve Lizbon’daki Türkiye-Portekiz İş Forumu hakkında açıklamalar yaptı.

"Kadınların iş gücüne katılım oranı 2 katına çıktı"

Sözlerine Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Zeybekci, "En büyük potansiyelimiz olan kadınların iş gücüne katılım oranı son 10 yılda 2 katına çıkarak, %33 seviyesine yükseldi. %70’lere kadar potansiyelimiz var. Kadınların önümüzdeki dönemde ekonomide, yönetimde, siyasette ve sivil toplum kuruluşlarında daha fazla önce çıktığınız göreceğiz” dedi.

"El emeği ve el sanatıyla yapılan ürünleri destekleyeceğiz"

Kadınlara desteğin ve pozitif ayrımcılığın sürdüğünü söyleyen Nihat Zeybekci, "Kadınların e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin tamamını karşıladık. El emeği ve el sanatı ile yapılan ürünleri destekleyeceğiz. Kadınlar, ürünlerini e-ticaret siteleri vasıtasıyla dünyanın her yerine satma imkanı bulacak. Pazarlama ve lojistik aşamalarını da destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"e-Ticarette hedef 100 bin ihracatçı"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı'nın elektronik ticaret ortamında 100 bin ihracatçıya ulaşmayı hedeflediğini de belirtti:

"En büyük potansiyelimiz mikro ölçekli işletmeler. Mikro ölçekli işletmelerde sahiplik oranlarına baktığımızda kadınların çok önemli yeri olduğunu görüyoruz."

"En az 3 birlik başkanı kadın olmalı"

Kadınların yönetim kademesinde daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Bakan Zeybekci, "İş gücüne katılan kadın oranının artmasıyla ciddi bir potansiyeli harekete geçirmiş olacağız. Türkiye İhracatçılar Meclisine de söyledim, en az 3 birlik başkanımızın kadın olması gerektiğini bildirdik" dedi.

"Türkiye ile Portekiz birbirini tamamlıyor"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Lizbon’da yapılan Türkiye – Portekiz İş Forumu’nun detaylarını da anlattı.

"Ticari ortaklığın geliştirilmesi için toplantılar yapacağız. Portekiz’de çok önemli Türk yatırımları var, bunları yerinde göreceğiz. Türkiye ile Portekiz birbirini tamamlayıcı 2 ülke, rakip değiliz. Denizcilik, balıkçılık ve ulaştırmanın yanı sıra birçok alanda iş birliği yapacağız."

"En önemli gündem Gümrük Birliği"

Gümrük Birliği’nin Portekiz’deki en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurgulayan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye için en önemli konulardan biri Gümrük Birliği’nin güncellenmesi. AB ülkelerinin büyük bir kısmı pozitif yaklaşıyor. 1-2 ülkenin negatif yaklaşımı vardı, bu da yakın zamanda düzelecektir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin ‘Türkiye’ye verilen lütuf’ algısı var, halbuki tam tersi. Türkiye’den daha çok Avrupa Birliği’nin menfaatine. Karşılıklı kazan-kazan ilişkisi var. Türkiye, AB’nin beşinci ekonomik ve ticaret ortağı. Türkiye tek başına AB’nin milli gelirini, büyümesini ve ihracatını artıyor."

"Yaptırım yaptırımı getirir"

Ekonomi Bakanı, ABD’nin gümrük vergisi kararını da değerlendirerek, "Son dönemde ABD’nin korumacı politika izlediğini görüyoruz. Buna ekonomik akılla baktığımızda, sürdürülebilir değil. Tepki tepkiyi, yaptırım yaptırımı getirir. Buna da ticaret savaşları denir, henüz o aşamaya gelmedi" dedi.

"ABD’nin vergi kararıyla ilgili temaslarımız sürüyor"

"Demir-çelik üretiminde dünyada ilk 3’te yer alıyoruz" diyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şunları söyledi:

"ABD’ye 1,8 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bu uygulamadan etkilenen ülkeler bakımından 8’inci veya 9’uncu sıradayız. Bunu kabul edemeyiz, karşılığında tedbirlerimiz alırız. AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmström ile telefonda görüştük. Dünya Ticaret Örgütü platformunda birlikte hareket edilmesi yönünde mutabakata vardık. Nisan’da Amerika’da ilgili bakanla görüşme durumumuz var. Öncesinde bazı temaslarımız olabilir, konuyu yakından takip ediyoruz."

"Merkez Bankası’nı destekliyoruz"

Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın faiz kararını da değerlendirdi ve "Merkez Bankamızın aldığı kararları destekliyoruz, süreci hep beraber takip ediyoruz" diye konuştu.

"Enflasyon Mart’ta tek haneye düşebilir"

Enflasyonla mücadelede kalıcı adımlar atacaklarını söyleyen Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazırlıklarımız bitti, yakında açıklayacağımız tedbirleri uygulamaya koyacağız. Sıkılaştırma talebi daraltmadır, bu tembel işi. Asıl arzı artırmak gerekiyor. Gıdada üretimden tüketime kadarki süreçte çok büyük kayıplar ve gereksiz maliyetler var. Fiyatlarda ise aşırı oynaklık söz konusu. Gıdayı üretimden tüketime kadar lojistik, paketleme ve pazarlama gibi tüm aşamalarda üst düzeyde destekleyeceğiz. Parasal sıkılaştırmaya gerek kalmadan enflasyonla mücadelede olumlu noktalara geleceğimize inanıyorum. Enflasyonun Mart’ta tek haneye düşme ihtimali çok yüksek."

Kaynak: TRT Haber