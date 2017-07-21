Bakan Zeybekci: Baştan sona kadar külliyen yalan

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı Alman şirketlerine soruşturma açıldığına ilişkin haberlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Bu konuda Almanya'da bir basın yayın kuruluşunda tamamen kasıtlı bir haberin yayınlandığını belirten Zeybekci, "Amacının ne olduğu belli bir haber çıktı. Türkiye'deki bazı Alman şirketlerinin terör örgütlerine yardımdan Türk makamları tarafından soruşturma, inceleme altına alındığına ilişkin. Bu, baştan sona kadar külliyen yalandır, kasıtlıdır. Bu kadar güçlü olan Türk-Alman ilişkilerinin bozulmasını istiyorlar. Türkiye, Almanya için Almanya Türkiye için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin önemine işaret ederek, "Türkiye, Almanya için de son derece önemli bir ortak, birbirini tamamlayıcı iki ortak. Türk-Alman ilişkilerinde böyle bir şeyin olmasından kim kaybeder? İki taraf da kaybeder. Kim kazanır? Terör örgütleri kazanır. Şu anda terör örgütlerinden neyi kast ettiğimizi dostlarımız da biliyor. Bir, bölücü terör örgütü iki, FETÖ. Bu terör örgütlerine kazandırmayacağız, sevindirmeyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, "Böyle bir şey asla ve asla yoktur, külliyen yalandır, kasıtlıdır. Bilerek ve kasten yapılmış bir haberdir. Dostluğumuzu ve ilişkilerimizi güçlendirerek bu yalan habere cevabımızı vereceğiz." dedi. AA