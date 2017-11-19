Bakan Tüfenkci, Moody's'in Türkiye analizini değerlendirdi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi profilinin siyasî risklere karşı korunduğunu belirtmesi ile ilgili TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Tüfenkci, "Tespit doğru, ama az bile... Türkiye bunun daha fazlasını başaran bir ülke." dedi.

Bakan Tüfenkci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Moody's'in tespitleri doğru. Rakamlara baktığımızda da 2018’de de orta vadeli programda açıkladığımız yüzde 5.5 büyümeyi yakalama noktasındaki kararlılığımız dikkate alındığında bu değerlendirmenin doğru, ama az olduğunu da ben düşünüyorum. 2017'de hükümetimizin yerinde almış olduğu tedbirlerle güçlü bir büyümü trendini Türkiye yakaladı.2018 gerçekten Türkiye için 2017 yılının büyüme rakamlarının devamı olacak. Netice itibariyle baktığımızda ortada bir siyasi istikrarsızlık yok, 2018'de seçim yok, Cumhurbaşkanımızın da, Başbakanımızın da bizlerin de ifade ettiği gibi, 2018 yılı yatırım yılı olacak ve güçlü büyümemizi 2018’de de devam ettireceğiz."

Kaynak: TRT Haber