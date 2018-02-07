  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.78
    EURO 4.665
  • BIST 115933.47
    ALTIN 160.741
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Tüfenkci: e-ticaret işletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştıracak

Bakan Tüfenkci: e-ticaret işletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştıracak

Bakan Tüfenkci, "e-ticareti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırması ve rekabet edebilmesi için önemli bir alan olarak görüyoruz" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Tüfenkci: e-ticaret işletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştıracak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye İşleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tüfenkci, Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Chosky'nin iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yaptığı çalışmaları önemsediklerini belirtti.

Bu tür temasların iki ülke ticaretinin gelişmesine katkı sunacağını vurgulayan Tüfenkci, Bakanlık olarak yetki ve sorumluluk alanları dahilinde özel sektörle her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Tüfenkci, Türkiye'de özel sektör paydaşlarıyla ticaretin kolaylaştırılması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulunda da Bakanlık olarak eş başkanlık görevini yürüttüklerini anımsattı.

e-ticareti küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırma ve rekabet edebilme şansı için önemli bir alan olarak gördüklerinin altını çizen Tüfenkci, Çin'e gerçekleştireceği ziyaret sırasında e-ticaret konulu bir konferansa katılacağını ve orada da görüşlerini ifade edeceğini bildirdi.

Tüfenkci, Bakanlık olarak e-ticarette hizmet standartlarını artırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özellikle e-ticarette güven bunalımını aşmak adına sitelerin güven damgası almasını istedik. TOBB'u, e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye yetkili kıldık. Bu güven damgasını almak zorunlu değil ama alanlar e-ticarette bir adım öne çıkacak. Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibarıyla lojistiği iyi kullanırsa e-ticarette öne çıkabilir."

e-ticarette ülkelerin gitgide daha korumacı politikalar uyguladıklarına, bunun da e-ticaretin doğasındaki sınır tanımama avantajını ortadan kaldırdığına dikkati çeken Tüfenkci, "Ülkelerin biraz daha pozitif davranması gerekir diye düşünüyorum. Her ülkenin bu anlamda bir çalışma yapması gerekir. Belki bu tip bölgesel toplantılar veya konferanslarla bir farkındalık oluşturulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: e-ticaret
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER