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Buradasınız : » » Bakan Şimşek 'bitcoin'e karşı uyardı

Bakan Şimşek 'bitcoin'e karşı uyardı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek,bitcoine karşı uyararak, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını geçmiş.Bu spekülasyondan uzak durmalı" dedi.

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Bakan Şimşek bitcoine karşı uyardı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bitcoine karşı twitter hesabından uyarıda bulundu.

Şimşek, 1600'lü yıllarda Hollanda'da ortaya çıkan ve o dönem, lale soğanı fiyatlarının inanılmaz artışı ve ardından sert düşüşü şeklinde gerçekleşen ‘’lale çılgınlığı’’na atıfta bulunarak "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı." ifadesini kullandı.

 

 

Ekonomi çevreleri, son dönemde bitcoinde yaşanan ani yükseliş ve inişleri de lale çılgınlığı yaşanan döneme benzeterek yatırımcıları uyarıyor.

Dünya bitcoine nasıl bakıyor?

Bitcoin bazı çevreler tarafından ciddi bir yatırım aracı olarak görülürken, herhangi bir denetim ve sisteme bağlı olmaması sebebiyle de yatırımcıların güven konusunda tereddüt yaşamasına sebep oluyor. Bitcoin yaygınlaştıkça devletler de kendi kripto para birimlerini oluşturma çalışmalarını başlatmış, bu aşamada Estonya, Ukrayna, Rusya ve Çin gibi ülkeler kendi kripto para birimlerini oluşturmak için ilk adımları atmıştı. 

AA/TRT HABER

Etiketler: Mehmet Şimşek, lale çılgınlığı, bitcoin
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