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Buradasınız : » » Bakan Sarıeroğlu'ndan, zor sınav iddialarına yanıt

Bakan Sarıeroğlu'ndan, zor sınav iddialarına yanıt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilere kadro sınavında mağduriyet yaşanmaması için önlemler alındığını açıkladı.

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Bakan Sarıeroğlundan, zor sınav iddialarına yanıt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Taşeron işçilere kadro sınavında zor sorular yöneltildiği iddiasına yanıt veren Sarıeroğlu, sürecin sabote edilmeye çalışıldığını söyleyerek, "Bu olaylar karşılaştığımızda gerekli müdahalelerimizi gerçekleştirdik, mağduriyet yaşanmaması için önlemlerimizi aldık. Bundan sonraki süreçte herhangi bir aksaklık olmaması için titizliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

"Tam bir akıl tutulması içindeler"

Sarıeroğlu, finansman açığı nedeniyle SGK'ya ait gayrimenkullerin satıldığı yönündeki iddiaya tepki gösterdi.

"Kılıçdaroğlu döneminde batmamış SGK, bir daha hiç batmaz" diyen Jülide Sarıeroğlu, akıl tutulması yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Borca karşılık aldığımız değeri üzerinden bunları biz SGK üzerinden tescilli firmalar üzerinden değerini belirliyoruz ve ilanlı şekilde 2012 yılından beri ihaleye çıkıyoruz yeni yapılan hiçbir şey söz konusu değil."

"Rutin bir kod verme işlemi yapılıyor"

Jülide Sarıeroğlu'nun gündeminde, OHAL döneminde kapatılan işyerlerindeki çalışanların SGK tarafından fişlendiği iddiaları da vardı.

Fişlemenin söz konusu olmadığını söyleyen Sarıeroğlu, "İhraç edilenlerle ilgili yaptığımız işlemler ayrı maaşların ödeme şekli farklı oluyor emeklilik işlemleri ilgili farklı süreçler işletilmiş olacak yine rutin bir kod verme işlemi olarak değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: taşeron, kadro, Jülide Sarıeroğlu, Çalışma Bakanı
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