Bakan Sarıeroğlu: Milli İstihdam Seferberliğinin ikinci faslını başlattık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sakarya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) yeni hizmet binası, Ferizli, Söğütlü, Geyve ve Sapanca Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet binalarının toplu açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek, yeni hizmet binalarının hayırlı olmasını diledi.

Sakarya'nın gelişmesi, ilerlemesi ve büyümesinin temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "İyi işler çıktığını da görüyoruz. 11 hizmet merkeziyle vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Türkiye genelinde bakanlık olarak bağlı kuruluşlarımız Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, hep birlikte yaptığımız çalışmalarla ülkemizin hem dünü hem bugünü hem de geleceğiyiz." diye konuştu.

"Vatandaşlarımız geleceğe daha umutla baksın istiyoruz"

Sarıeroğlu, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Diğer taraftan İŞKUR aracılığıyla iş bulma konusunda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İşsiz kaldığı zaman kardeşlerimizin işsizlik sigortası ödenekleriyle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aktif iş gücü programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Uzun süre işsiz olan vatandaşlarımızla ilgili toplum yararına çalışma programlarımızı yürütüyoruz. Sıkıntıya giren işverenlerimizin yanındayız. Dezavantajlı kesimlerle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

12 milyon 137 bin emekli grubumuz var. 22 milyona ulaşmış aktif sigortalı grubumuz var. Nüfusumuzun yüzde 99'unu şemsiyesi altında bulunduran bir genel sağlık sigorta sistemimiz var. Vatandaşlarımız geleceğe daha umutla bakabilsin, büyük, güçlü Türkiye yolunda beraberlik ve refah içerisinde vatandaşlarımızın hayatını sürdürmesini sağlamak istiyoruz."

"İstihdamla ilgili daha güçlü hedeflere ulaşacağız"

Sakarya'nın Milli İstihdam Seferberliği konusunda ilk 10 ilden birisi olduğunu anımsatan Sarıeroğlu, "21 binlik bir istihdam artışı sağladı. Sakarya Ar-Ge Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı'nda (SAGİF) işverenlerimizle görüştük. Bu seneyle alakalı ciddi istihdam artışı olacağının sinyallerini aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli İstihdam Seferberliğimizin ikinci faslını başlattık. Çok güçlü teşviklerimiz var. Bunlarla ilgili uygulamalarımızı, kampanyalarımızı başlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu yıl için 'artı 2 istihdam.' dedi. İnşallah il il gezeceğiz, çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"1,5 milyon ek istihdam oranlarına ulaşmış durumdayız"

Geçen yıl elde edilen yüzde 7,4 büyüme oranıyla Türkiye'nin G20'de birinci, OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığına işaret eden Sarıeroğlu, "Bu büyüme performansıyla birlikte bir yıl içerisinde 1,5 milyon ek istihdam oranlarına ulaşmış durumdayız. Bunların tamamı aslında 15 yıldır yapılan, atılan adımların sonucu diye inanıyoruz. Bu anlamda, kararlı politikalarımıza devam edeceğiz. Bunları yaparken en önemli gücümüz istikrar, siyasi istikrar. " dedi.

"Teşvikleri artık asgari ücret üzerinden vermiyoruz"

Teşviklerde ücret seviyeleri ile alakalı yaşanan sıkıntıyı giderme adına ilk defa yeni bir sistemin uygulamaya konulduğunu aktaran Sarıeroğlu, teşvikleri artık asgari ücret üzerinden vermediklerini kaydetti.

Geçmişte prim ve vergi desteklerini asgari ücret üzerinden verdiklerini anımsatan Sarıeroğlu, "Bu dönemde prime esas kazanç üzerinden asgari ücret ile 5 bin 412 lira arasında değişen bir skalada ücretler üzerinden artık teşviklerimizi veriyoruz. Yaklaşık 883 lira ile 2 bin 152 lira arasında bir prim desteğini işverenimize veriyoruz. Bunlardaki amacımız ücret seviyelerinin de yukarıya doğru yükselmesi." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki tüm gerçekleri Türkiye'nin önüne serdiğini vurguladı.

"Yerli ve milli sanayimizi geliştirmemizin ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin daha da güçlü olmak zorunda olduğu ve dimdik 81 milyon vatandaşı ile tek yürek tek ses olduğu zaman hiç kimsenin önünde duramayacağını, ülkemizin aşamayacağı hiç bir sıkıntı sorun olmayacağını hep birlikte görmüş olduk."

Kaynak: AA