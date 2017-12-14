Bakan Sarıeroğlu: Milli İstihdam Seferberliği'ne, tüm enerjimizle devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bugün gerçekleştireceğimiz toplantıyla Milli İstihdam Seferberliği'nin ikinci fazını başlatacağız. Milli İstihdam Seferberliği'ne tüm heyecanımız, tüm enerjimizle devam edeceğiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından açıklanacak yeni teşvik uygulamalarımızın da bu sürece ivme kazandıracağına yürekten inanıyoruz." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, İstihdam Şurası kapsamında bir otelde düzenlenen "Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi"nde yaptığı konuşmada, gündemlerinin merkezine istihdamı aldıklarını belirterek, bu doğrultuda kadın, genç ve engellilerin istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İş gücü piyasasına yönelik hedeflerinin büyük olduğunu anlatan Sarıeroğlu, 31 milyon kişilik iş gücüne sahip Türkiye'nin 28 milyon kişiye istihdam sağladığını vurguladı.

İŞKUR'un bu yıllın geri kalan kısmında 1 milyonun üzerinde vatandaşa istihdam sağladığını bildiren Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Bunu yeterli görmüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde işsizlik oranlarını tekrar tek haneli rakamlara indirebilmek için daha güçlü, daha vizyoner İŞKUR oluşturacağız. Bu bağlamda özellikle gençlerle ilgili çok önemli çalışmaları hayata geçireceğiz. Bilişim konusunda imkanları daha etkin kullanan, mesleki eğimle ilgili, iş gücü piyasamıza yönelik hizmetlerle ilgili talep odaklı, ihtiyaç odaklı bir yaklaşımla çalışmalarını düzenleyen bir kurum haline getireceğiz."

Milli İstihdam Seferberliği'ni tüm dünyaya örnek, tam bir başarı olarak nitelendiren Sarıeroğlu, "Bugün gerçekleştireceğimiz toplantıyla Milli İstihdam Seferberliği'nin ikinci fazını başlatacağız. Milli İstihdam Seferberliği'ne tüm heyecanımız, tüm enerjimizle devam edeceğiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından açıklanacak yeni teşvik uygulamalarımızın da bu sürece ivme kazandıracağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, işverenlerin "aradığım elemanı bulamıyorum" yakarışlarına son vermeyi arzu ettiklerini vurgulayarak, "Bu yakarışa son verecek mesleki eğitim kurslarıyla ilgili yeni vizyonu ortaya koyacak bir modeli de açıklayacağız." diye konuştu.

İŞKUR, WAPES'in dönem başkanı

İŞKUR Genel Müdürü Vekili Cafer Uzunkaya da kurumun 15 yıl önce yılda sadece 20 bin kişinin istihdamına aracılık ettiğini, bu nedenle bazı kesimlerin "acaba İŞKUR görevini tamamladı mı?" eleştirilerinin yöneltildiğini hatırlattı.

Gelinen noktada İŞKUR'un bu yılın 11 aylık bölümünde 1 milyondan fazla kişinin istihdamına aracılık ettiğini bildiren Uzunkaya, kurumun elde ettiği başarıların tesadüf olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA