Bakan Sarıeroğlu: İstihdam performanslarında hedef 'artı 2'

Sarıeroğlu, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı ile Sincan Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın naaşının Ankara'ya getirildiğini, dün akşam Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ailesine taziye ziyaretinde bulunduklarını anlatan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret sırasında şehidin ailesiyle telefonla görüştüğü belirtti.

Sarıeroğlu, harekatın Afrin'de büyük bir zaferle sonuçlandırıldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmetçiğimiz, evlatlarımız şu anda orada temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Tuzaklamalarla ilgili temizlik çalışmalarımızı yapıyoruz. Türkiye olarak biz bundan sonraki süreçte de Afrin'in yeniden yaşanabilir bir kent haline gelmesi için de çabalarımızı ortaya koyacağız. Suriyeli kardeşlerimizin Afrin'de yaşamlarını sağlıklı, güvenli, huzur içerisinde sürdürmelerini sağlayacağız. Birkaç tane daha köyümüz kalmıştı, bunların tamamı da şu ana kadar ele geçirilmiş durumda, Genelkurmay Başkanımızın kısa bir süre önce açıklaması olmuş. Türkiye olarak yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

"Türkiye istihdam artışını devam ettiriyor"

Terörle mücadele ederken bir yandan da reform süreçlerinin devam ettirildiğine dikkati çeken Sarıeroğlu, Hanehalkı İş Gücü Anketi'nin de açıklandığını anımsattı. Sarıeroğlu, "Bu anlamda Türkiye, istihdam artışını devam ettiriyor, iş gücüne katılım oranındaki artış sürecini devam ettiriyor" dedi.

Mecliste Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ilgilendiren çok güçlü bir istihdam paketinin yasalaştığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasından sonra yürürlüğe gireceğini aktaran Sarıeroğlu, "artı 2" hedefiyle bundan sonra yola devam edeceklerini söyledi.

Sarıeroğlu, "Bugüne kadar elde etmiş olduğumuz istihdam performanslarını 'artı 2' hedefiyle daha yüksek seviyelere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız" ifadesini kullandı.

Sektör bazlı bir uygulamaya geçildiğinin altını çizen Bakan Sarıeroğlu, "2020 yılına kadar sürecek teşvik uygulamamız, ücret seviyelerinin artmasına katkı sağlayacak. Eskiden asgari ücret seviyesinden verdiğimiz teşviklerimizi artık 5 bin 412 liraya kadar prime esas kazanç üst limitine kadar artırmış durumdayız. Bu bağlamda 883 lira ila 2 bin 142 lira arasında değişen oranlarda bir prim desteğimiz işverenimize olacak. İŞKUR olarak büyük bir değişim, dönüşüm süreci yaşıyoruz. Bir yıl içerisinde 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. 2002'de 65 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, bugün bunun 18 kat üstüne çıkmış bir performansa sahip" dedi.

Sarıeroğlu, gençlerin de eğitimlere katılması için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

"Yatırım ortamıyla ilgili iyileştirici adımlar atılacak"

Yatırım ortamıyla ilgili daha da iyileştirici adımları atacaklarını belirten Jülide Sarıeroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Büyüme hızımız çok önemli bir seviyede, artan bir ivme ile devam ediyor. Üçüncü çeyrekte 11,1 oranında bir büyüme oranıyla dünyanın ilk ülkesiydik. İnşallah yıllık büyüme oranlarımızda da biz güçlü bir ivme bekliyoruz. İhracatımız, kapasite kullanım oranlarımız artıyor. Yeni adımlarla, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından önümüzdeki günlerde yeni açıklanacak güçlü teşviklerimizle, iş dünyası için 'süper teşvik' diyebileceğimiz yeni uygulamalarımızla, bütüncül bakış açısıyla işçimiz, işverenimiz hep birlikte güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. Milletimiz için 15 yıldır devrim niteliğinde çalışmalar yaptık. Herkesin hayatına dokunacak çok önemli düzenlemeleri ortaya koyduk. Bundan sonra hedefimiz gayretimiz bunların daha da iyisini hayata geçirmek."

Kaynak: AA