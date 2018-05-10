Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir dizi programlara katılmak için geldiği Konya'da, bir otelde düzenlenen Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi'ne katıldıktan sonra çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir basın mensubunun yerli otomobil projesinde sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasına ilişkin sorusu üzerine Özlü, şunları belirtti:

"Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında, şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Mayıs ayı içerisinde yine yapacağız. Avukatlarımızın bir süreye ihtiyaçları var. Gelecek hafta salı gününe kadar ihtiyaçları olduğunu söylediler. Dolayısıyla yarınki yerli marka otomobil şirket sözleşmesi imza töreni ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Mayıs ayı içerisinde inşallah. Çok uzun değil ama 'salıya kadar ihtiyacımız var' dediler o yüzden bu süreyi dikkate almak zorundayız."

'Türkiye'nin Otomobili Projesi' çalışmaları CEO'nun ardından hızlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek törenle üst yöneticisinin (CEO) açıklanması ve şirketin kuruluş protokolünün imzalanması planlanan "Türkiye'nin Otomobili Projesi"nde gaza basılıyor.

Gelecek dönemde yerli otomobilin tasarım, üretim, logo ve markasının belirlenerek prototipinin geliştirilmesine odaklanılacak.

Bu adımla projede yeni bir aşamaya geçilecek. Şirketleşme sürecinin gerçekleşmesiyle yerli otomobilin tasarım, üretim, logo ve marka belirlenmesi çalışmalarına yoğunlaşılacak. Üretim yeri konusunda yaklaşık 25 ilden talep gelen "Türkiye'nin Otomobili Projesi" kapsamında, gelecek yıl ilk prototipin geliştirilmesi, 2021 yılı sonunda ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin vizyon projesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinesinde yapılan yerli otomobil, Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülüyor. "Türkiye'nin Otomobili" olarak tanıtılan projeye ilişkin süreç, geçen yıl kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza Töreni ile hızlanmıştı.

Türkiye'nin Otomobili Projesi otomobil markası oluşturmanın ötesinde, Türk sanayisinin eşik atlaması, sanayinin 4.0 sürecine odaklanması, transformasyonu ve dijital dönüşümü anlamına geliyor.

Otomotiv sanayisindeki bütün yeniliklere, dijitalleşmeye, dönüşüme, yazılımlara, taleplere ve trendlere cevap verir nitelikte bir aracın tasarlanması, üretilmesi ve dış pazarlara sunulması hedefleniyor.

5 modelle piyasaya çıkacak

Projede görev üstlenen Ortak Girişim Grubu üyeleri, dünya standartlarında bir sonuca ulaşmak amacıyla farklı ülkelerde bu konuda başarılı işlere imza atan geniş bir ekiple çalışıyor.

Devlet tarafından güçlü şekilde desteklenen proje kapsamında, teknoloji ve tüketici trendleri izlenerek, sektörde tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturulmaya çalışıldı.

Projede 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Öncelikle Türk halkının beğenisine sunulacak "Türkiye'nin Otomobili"nin, ikinci etapta dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka haline getirilmesi amaçlandı.

Türk halkının görüş ve beklentilerine göre otomobili tasarlamanın birinci öncelik olduğu projede, ülke genelinde kapsamlı ve profesyonel tüketici araştırması yürütülürken, teknik-finansal analiz ve fizibilite çalışmalarında sona gelindi.

"Türkiye'nin Otomobili"nin, B ve C segmentlerindeki 5 modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi açısından 3 modelin aynı şasi üzerinde olması planlandı.

Projede Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu şirketlerinden oluşan 5 ortağa ilaveten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de yüzde 5 hisseyle şirkete ortak olmuştu.

Kaynak: AA