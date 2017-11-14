Bakan Özlü: Yerli otomobilin üretileceği yeri değerlendireceğiz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Dergah Akça ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası soruları yanıtlayan Bakan Özlü, yerli otomobilde iki ayrı üretim aşaması olacağına dikkati çekti.

Otomobil konusunda şu anda tasarım aşamasında olan birinci fazda olunduğunu anlatan Özlü, "İki fazlı olan bir proje. 24 ay tasarım aşaması ve şirketleşme aşaması. İkinci 24 ay üretim aşaması olacak. Şu anda yerle ilgili bir tercihimiz yok. Yeri ikinci fazda değerlendireceğiz. Çok sayıda ilden talep var. Karasu ve Sakarya'dan da var. Konya'dan, Manisa'dan İzmir'den var. Bunları değerlendireceğiz." diye konuştu.

Düzce'nin yerli otomobil için değerlendirmeye alınacağını aktaran Özlü, "Düzce ölçek olarak büyük bir yer değil. Düzce'nin geniş arazileri yok. Düzce arazisi çok kıymetli. Bu araziyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İnşallah ikinci fazda Düzce de değerlendirilecek iller arasında olacaktır." dedi.

Akçakoca'da kurulması resmileşen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin geniş bir iş imkanına sahip olacağını belirten Özlü, sözlerini, "Akçakoca OSB hayırlı olsun. OSB resmen kurulmuş oldu. İnşallah bundan sonra kamulaştırma işlemine başlayacağız. Hızlıca kamulaştırma işlemi yapacağız. Özellikle bunu ileten arkadaşlarımızın çok istekleri oldu. Onlara sanayi parseli hazırlayacağız. Daha çok Demir Çelik Metal İhtisas Bölgesi hazırlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Aşağı yukarı üç bin çalışan olacak." diye tamamladı.

Kaynak: AA