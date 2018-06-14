Bakan Özlü: Sanayi üretimi 19 aydır kesintisiz artıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya'da Hendek Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'de bakanlığın onay ve sicil verdiği 311 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunduğunu aktaran Özlü, 2002 yılına kadar yılda 2 OSB kurulduğunu, 2002'den 2018'e kadar 4 kat artarak yılda ortalama 8 OSB kurulduğunu söyledi.

"Kurulacak 50 OSB'de yaklaşık 1 milyon istihdam oluşturmayı hedefliyoruz"

Türkiye'deki 311 OSB'de yaklaşık 1 milyon 800 bin kişinin çalıştığına işaret eden Bakan Özlü, "Bu OSB'lerin bir kısmı tam kapasitede bir kısmı da kurulma aşamasında. Önümüzdeki 5 yılda, 2023'e kadar Türkiye'de 50 yeni OSB daha kurmayı ve bu kurulacak 50 OSB'de yaklaşık 1 milyon istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Bu şekilde planlı sanayi alanlarında istihdam edilenlerin sayısı 2,5 milyonun üzerinde olacak." diye konuştu.

Bakan Özlü, planlı sanayi altyapılarını çok önemsediklerini vurgulayarak, Türkiye'nin organize sanayi bölgesi kurma ve bunları yönetme bakımından ciddi bir bilgi birikimine sahip olduğunu ifade etti.

En son çıkarılan üretim reform paketinden de bahseden Özlü, Türkiye'deki mevcut organize sanayi bölgelerinin yönetimlerinin yurt dışında OSB kurmalarının ve bunları işletmelerinin önünü açtıklarını, bunu da OSB'lerde önemli ihracatı olan firmaların yurt dışında planlı sanayi bölgeleri kurmaları ve karşılıklı ticaretin artması için bunu yaptıklarını dile getirdi.

"Türkiye'ye sanayinin öncülüğünde bir sıçrama yaptıracağız"

Bakan Özlü, Türkiye'deki sanayi üretiminin 19 aydır kesintisiz artığına değinerek, şunları kaydetti:

"Son 6 ayda ülkemiz, cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamlarına ulaştı. Geçen Nisan ayı da cumhuriyet tarihimizin en fazla sanayi üretimi yapılan ayı oldu. Geçen seneki büyüme ortalaması 7,4. Bu senenin ilk 3 ayı yine 7,4. Türkiye, sanayinin öncülüğünde büyüyor. Bütün 16 yıllık iktidarımızda Türkiye'nin ortalama büyümesi 5,8 ki bu, cumhuriyet tarihinin 1 puan üzerinde bir ortalamadır. Sanayinin büyümesi ise 6,7. Yani her zaman ortalama büyümenin bir puan üzerinde sanayi büyümesi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin teknoloji yoğun sanayi ile sıçrama yapacağı bir dönem olacak. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Türkiye'nin sanayi devrimi, sanayinin dijitalleşmesi, sanayide yüksek teknolojiye geçiş, odak sektörler programı ve Türkiye'nin sanayi potansiyelinin ikiye katlanmasını öngören programlarımız var. İnşallah bunları gelecek dönem uygulayacağız. Türkiye'ye sanayinin öncülüğünde bir sıçrama yaptıracağız."

Bakan Özlü, daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti.

Ziyaretlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ve diğer yetkililer de yer aldı.

Kaynak: AA