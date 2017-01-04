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Bakan Müezzinoğlu'ndan 'Ahilik Fonu' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ahilik Fonu'na ilişkin bilgi verdi.

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Bakan Müezzinoğlundan Ahilik Fonu açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkündeki, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) heyeti kabulünde, Ahilik Fonu'na ilişkin bilgi verdi.

Ahilik kültürünün iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısaca bütün güzel meziyetlerin birleştiği sosyo-ekonomik bir düzen olduğunu belirten Müezzinoğlu, "Bu nedenle adını 'Esnaf Ahilik Sandığı' olarak koyduk. 4B kapsamında yaklaşık 1,9 milyon kişi faydalanacak. Şirket ortağı, esnaf, tacir ve noterler de dahil." ifadelerini kullandı.

Fonun prim oranına ilişkin açıklama yapan Bakan Müezzinoğlu, "Prim oranı yüzde 3 olacak. Bu prim oranının yüzde 2'sini esnafımız, yüzde 1'ini de Hazine karşılayacak. Hayırlı olsun. Bunda biraz zorlandık ama Sayın Başbakanımız Hazine'ye bu yönde 'Gerekli desteği verin' talimatını verdi." diye konuştu.

Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Yola çıkarken her gün 1 lira olsun diye hesapladık ama 2017'ye geldik, asgari ücret değişince bu her gün 1 lirayı biraz aştı, 35,50 kuruş aylık olarak. Bu yine 1 lira olarak kabul edilebilir diye düşünüyorum, günlük olarak. Devletin payı da yüzde 1 olarak 77 lira 77 kuruş. Hak kazanma şartları iflasa tabi olanlarda yani şirketlerde, diğer kişilerde ise iş yerini kapatma minimum 2 yıl 720 gün katkı yapılması, iş yerinin kapanması, iflas tarihinden önce sandığa 90 günden fazla prim borcu bulunmaması. Ödenek miktarı, sigortalıların son 4 ay ortalama primleri esas kazancına göre belirlenecek. Ödenek miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ından az, yüzde 80'inden fazla olmayacak. Yani 711 lira ile bin 422 lira arasında olacak. 720 gün ödeme yapanlar yani 24 ay prim ödeyenler 180 gün (6 ay), 900 gün yani 30 ay prim ödeyenler 240 gün (8 ay) , bin 80 gün yani 36 ay prim ödeyen sigortalılara ise 300 gün (10 ay) boyunca ödeme yapılacak."

Mehmet Müezzinoğlu, "Bu fondan ayrıca esnafımızın kendini geliştirmesi, dönüştürmesi ve gelişimini sağlaması adına fon primlerinin yüzde 15'ini Bakanlar Kurulu kararıyla da iki misline artıracak yani yüzde 30'a çıkaracak kadar miktarın esnafımızın eğitimine, değişimine ve gelişimine aktarabilecek düzenlemeleri de yaptık." bilgisini verdi. AA

Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğ, Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü, ahilik, Ahilik fonu, asgari ücret
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