Bakan Faruk Özlü sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2017'nin son ayında da sanayinin güçlü büyümesini sürdürdüğünü ve yılın tamamını piyasa beklentilerini aşan bir performansla kapattığını belirterek, "Artık piyasalarımız ve sanayi üretimimiz istikrara kavuşmuştur." ifadesini kullandı.

Özlü, geçen yılın aralık ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi.

Geçen yılın aralık ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttığını hatırlatan Özlü, arındırılmamış endekste yıllık bazda yüzde 6,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde de bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış görüldüğünü kaydetti.

Sanayinin güçlü büyümesini 2017'nin son ayında da sürdürdüğünü ve yılın tamamını piyasa beklentilerini aşan bir performansla kapattığını bildiren Özlü, 2017'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi büyümesinin yüzde 7,8 olduğunu ifade etti.

Özlü, geçen yılın tamamında ise sanayi büyümesinin yüzde 6,3 gerçekleştiğine dikkati çekti.

"Bu veriler 2017 yılının tamamında da genel ekonomik büyümenin yine sanayi önceliğinde gerçekleştiğini göstermektedir. Bu büyüme 2016 yılında Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan olaylar sonrasında ülke sanayisinin ne kadar hızlı toparlandığının ve sanayi altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu da ortaya koymaktadır. Türkiye bölgesinde en önemli üretim üssü olmak yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Nitekim uluslararası piyasalarda ve özellikle Avrupa ülkelerinde beklentilerin olumluya dönmesi Türkiye’deki üretimi tetiklemektedir. Bu bölgelerdeki üretim ihtiyacının karşılanmasında Türkiye önemli bir rol oynamaktadır. Son çeyrek sanayi üretiminde bu husus daha net görülmüştür. Türkiye gerek nitelikli üretimi gerekse coğrafi konumunun getirdiği avantajlar sayesinde bu pazarlara ihracatını her geçen gün artırmaktadır."

"Piyasalarımız ve sanayi üretimimiz istikrara kavuştu"

Geçen yılın sanayi üretiminde, yılın başında iç piyasalarda aldığı önlemlerin büyümenin istikrara kavuşmasına yardımcı olduğunu belirten Özlü, "Artık piyasalarımız ve sanayi üretimimiz istikrara kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

Özlü, Bakanlık olarak sanayi üretiminin niteliğini artırmak için çalıştıklarını, bu noktada sayıları bine yaklaşan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin çok önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Ocak ayında Türkiye'nin üretim kabiliyeti olduğu halde yüksek dış ticaret açığı verdiği ürünleri ülke kaynaklarıyla üretebilmek amacıyla Yerlileştirme Yürütme Kurulunun oluşturulduğunu hatırlatan Özlü, kurulun sekretaryasını ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğünü ifade etti.

Özlü, "Bu kuruldan çıkacak kararların hayata geçmesiyle sanayide bir ivmelenme yaşanacak, bir yandan dış ticaret açığımız azalırken bir yandan da üretim hacmimiz genişleyecektir. Tüm bu başarıları ise yenilikçi ve güçlü sanayicimiz ile yakalayacağımıza inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA