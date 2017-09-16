Bakan Fakıbaba'dan fındık üreticisine müjde

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli temaslar için geldiği Kayseri'de valiliği ziyaret etti.

Kente gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fakıbaba, bir gazetecinin, "Fındık fiyatlarıyla ilgili tartışmalar var, pazartesi yürüyüş yapılacağı söyleniyor, bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?" şeklindeki sorusu üzerine, üreticiye gönül vermiş bir hükümetin bakanları olduklarını vurguladı.

Bazı bakanlar ile Giresun'da açılışa katıldıklarını anımsatan Fakıbaba, "O zaman orada fiyatları açıkladık. Biz bu fiyatları açıklamadan önce o bölgenin milletvekilleriyle, sivil toplum örgütleriyle, üretici ve sanayicileriyle görüştük. Bize söyledikleri olay şuydu, geçen sene rekolte 420 tondu ancak bu sene önce 705 ton olarak hesapladık ama sonradan güneş yanığı ve külleme dolayısıyla bu rekolteyi 675 ton olarak revize ettik. Yani 420 tondan 675 tona çıkmasına rağmen fiyatlarda bir eksiltme yapmadık. Ayrıca hükümetimiz, bunu hiç kimse söylemiyor, alan bazında desteklemeyle fındığa gram başına 1,5 ile 2 lira civarında ayrı bir destekleme vermiştir." diye konuştu.

Bunun çok önemli olduğunu ve bundan hiç kimsenin bahsetmediğini belirten Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Alan bazında desteklemeyle 1,5 ile 2 lira arasında destekleme vermiştir. Biz Giresun'da fiyatlarımızı açıkladık, bu kadar rekolte yükselmesine rağmen üreticiyi mutlaka fırsatçıların eline bırakmayacağımızı söyledik ve TMO'nun ne olursa olsun bütün üreticilerin elinde kalan malları alacağını bildirdik ama buna rağmen hala üretici arkadaşlarımızı böyle galeyana getirerek, onların elinden malı kaparak almaya çalışan arkadaşlarımız var. Maalesef, bunu üzülerek görüyorum. Fırsatçılara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Şimdi çürük oranını yüzde 3'ten 5'e çıkardık. O zaman çatlak oranı da 2'ydi onu 5'e çıkardık, şimdi 7'ye çıkardık. Ödeme süresi 15 gündü şimdi bir haftaya indirdik. Üreticilerimizden istirhamım lütfen hiç paniğe gerek yok, biz bütün malları alacağız, bir hafta içinde paralarını ödeyeceğiz. Şu ana kadar 40 milyonluk mal almışız, salı günü bütün ödemelerini yapacağız, fırsatçılara hiç meydan bırakmayacağız. İnsanlar tabi ki yürüyeceklerdir, demokratik bir ülkede yaşıyoruz ama yürüdükleri zaman enerjilerini boşa sarf etmesinler. Enerjilerini iyi değerlendirsinler. O enerji, zaman kullanımı çok önemlidir."

