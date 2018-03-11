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Bakan Fakıbaba: Verilen kotayı doldurmayan fabrikalar geri alınacak

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, verilen kotayı doldurmayan fabrikaların geri alınacağını açıkladı.

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Bakan Fakıbaba: Verilen kotayı doldurmayan fabrikalar geri alınacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını değerlendirdi.

"Burada üretici arkadaşlarımız kesinlikle zarar görmeyecek. Fabrikada çalışan arkadaşlarımız kesinlikle zarar görmeyecek. Fabrikanın bahçeleri özelleştirilmeyecek."

"Fabrika kotayı doldurmadığı taktirde elinden geri alınacak"

Adıyaman'da konuşan Fakıbaba, verilen kotayı doldurmayan fabrikaların geri alınacağını söyledi. 

"Sadece ve sadece devlet olarak fabrikaları verip içerisindeki alet, edevat, makinalar, cihazlar, bunlar yenileştirilecek, kapasite artırılacak ve eğer verdiğimiz kotayı kullanmadığı takdirde onu tekrar alacağız. Eğer niyet verip de şeker üretmemek olmuş olsa böyle bir söylemimiz olmaz. Eğer 1 yıl verdiğimiz kotayı o fabrika doldurmadığı, yani şekeri üretmediği takdirde elinden geri alınacak."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Ahmet Eşref Fakıbaba, gıda bakanı, şeker fabrikaları
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