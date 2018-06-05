Bakan Fakıbaba: Üreticilere destek, bayrama kadar 10,1 milyar liraya ulaşacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılı desteklemeleri kapsamında üreticilere yapılan ödemelere Ramazan ayında da yoğun bir şekilde devam ettiklerini açıkladı.

Ramazan ayı öncesi üreticilere toplam 8,5 milyar lira ödeme yaptıklarını hatırlatan Fakıbaba, Ramazan başından bugüne kadar da yaklaşık 1,1 milyar liralık ödeme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ramazan Bayramı'na kadar da fark ödemeleri desteği, süt ve besi gibi hayvancılık destekleri ile diğer tarımsal desteklemeler kapsamında yaklaşık 500 milyon liralık bir ödeme daha yapmayı planladıklarını belirten Fakıbaba, "Bu ödemelerle birlikte 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Ramazan Bayramı'na kadar üreticilerimize ödediğimiz nakit hibe tutarı 10,1 milyar liraya ulaşmış olacak" dedi.

"Tarımsal desteklerin yüzde 70’i ödenmiş olacak"

Fakıbaba, böylelikle 2018 yılı için üreticilere vermeyi planladıkları toplam 14,5 milyar liralık tarımsal desteklerin yüzde 70’lik kısmını ödemiş olacaklarını ifade etti.

Bu desteklerin üreticiler için sağladıkları nakit hibe kaynak olduğuna işaret eden Fakıbaba, bunun yanı sıra arazi toplulaştırma ve tarımsal sulama yatırımları, tarımsal kredi sübvansiyonları, müdahale alımları ve ihracat destekleri gibi birçok kalemde tarıma önemli miktarlarda kaynak sağladıklarını vurguladı.

Fakıbaba, "Hükümet olarak her zaman üreticinin yanında ve ülkemiz tarımına değer katanların hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA