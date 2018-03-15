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Bakan Fakıbaba: Tekelleşmenin engellenmesi için tedbirler alındı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, piyasalarda istikrarın sağlanması, tekelleşmenin engellenmesi ve finansman ihtiyacının giderilmesi için tedbirler alındığını açıkladı.

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Bakan Fakıbaba: Tekelleşmenin engellenmesi için tedbirler alındı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtladı.

"Bakanlığımızca piyasalarda istikrarın sağlanması, oluşabilecek tekelleşmenin engellenmesi, pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılması, depolama ve finansman ihtiyacının giderilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır" yanıtını veren Fakıbaba, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları izlemek ve tedbirler almak amacıyla Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin kurulduğunu anımsattı.

Fakıbaba, Bakanlığın da üyesi olduğu Gıda Komitesi tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını ve alınacak tedbirlerin belirlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca da arz sorunu olan ve fiyat artışı yüksek olan ürünlere yönelik Havza Bazlı Destek Modeli kapsamında, desteklemeler yapılmaktadır. Ayrıca, Tarım Ürünleri Piyasalarının İzlenmesi ve Değerlendirmesi çalışmaları kapsamında, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS), 81 İl ve İlçelerinde uygulamaya konulmuş olup, bir kısım tarım ürünlerinde üretici, aracı, hal, pazar ve market fiyatlarının takibine başlanılmıştır. Gıda fiyatlarına ilişkin veriler düzenli olarak TÜİK tarafından kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır."

Kaynak: AA

Etiketler: tekelleşme, Gıda
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