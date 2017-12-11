Bakan Fakıbaba: Tarımsal hasıla açısından Türkiye, Avrupa'da birinci sıradaki yerini koruyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, birinci çeyrekte yüzde 3,1, ikinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüyen tarım sektörünün, üçüncü çeyrekte de yüzde 2,8 büyüme gösterdiğini söyledi.

Böylece 9 ayda yüzde 3,3 büyüme gösteren tarım sektörünün, Türkiye'nin toplam büyümesine katkı sağladığını ifade eden Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Son 14 yılın 12'sinde büyüme gösteren tarım sektörü sürdürülebilir büyüme ve gelişme sürecine devam ediyor. Bu büyüme trendinde, özelikle tarımsal altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar, üretim kapasitesi ve teknoloji kullanımındaki gelişmelerin etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle hükümetlerimiz döneminde sektördeki yapısal sorunların çözümü, üretici gelirlerinin yükseltilmesi ve kırsal alanların kalkındırılması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projeler ve destekler, tarımsal üretimde yeterliliğimizin güçlenmesine ve tarımsal hasılamızın artmasına önemli katkılar sağladı."

Fakıbaba, tarımsal gayrisafi hasılanın ise 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 137 milyar lira olarak gerçekleştiğine dikkati çekerek, tarımsal büyüme ve hasıladaki gelişmelerle Türkiye'nin Avrupa'da ve dünyada önemli bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

Tarımsal hasıla açısından Türkiye'nin Avrupa'da birinci sıradaki yerini koruduğunu dile getiren Fakıbaba, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak, tarım sektörünün daha da büyümesi ve gelişmesi için başta üreticilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA