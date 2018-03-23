Bakan Fakıbaba: Sözleşmeli tarıma başlayacağız

Bakan Fakıbaba, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Burada fidan diken Fakıbaba, ardından Altunhisar ilçesinde bulunan özel bir tarım işletmesini ziyaret etti.



Çıkışta bir basın mensubunun, "Depoda bekleyen, satılmayan patateslerle ilgili nasıl bir çalışma yapacaksınız?" şeklindeki sorusu üzerine Bakan Fakıbaba, Niğde'ye daha önce Başbakan Binali Yıldırım ile geldiklerini anımsattı.

Çiftçilerin Başbakan Yıldırım'dan ihracat teşviki isteklerini hatırlatan Fakıbaba, "Başbakanımız da söz verdi ve ihracat teşviki verildi. Şu anda depoculukla ilgili benden arkadaşlar istekte bulunuyorlar. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Mutlaka ve mutlaka tarımda talebe göre arz üretmemiz lazım. Yani mutlaka ihtiyaç neyse onu yapmamız lazım” dedi.

"Sözleşmeli çiftlik müessesesini başlatacağız"

Fakıbaba, “Dün akşam çiftçi arkadaşlarımızla bir araya geldim. Onlarla konuştum. Onlar da bize hak veriyor. Fazla üretim olduğu zaman onlar da üzülüyorlar, biz de üzülüyoruz. İhtiyaca göre bir şeyler üretmemiz lazım. Bu bağlamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak mutlaka sözleşmeli tarıma geçmemiz lazım. 81 köyü başlattık, esasında burada başka bir köye gidecektik ama bazı aksilikler oldu. En kısa sürede direkt köye geleceğim ve sözleşmeli çiftçilik müessesesini başlatacağız. Bundan sonra insanlar ürettikleri şeyin garantili bir şekilde alıcısı olduğunu bilecekler ve ona göre üretecekler ama yine biz çiftçimizi yalnız bırakmayacağız. Biz bu mesajı aldık ve mutlaka Bakanlara Kuruluna ileteceğim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA