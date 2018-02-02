  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

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Bakan Fakıbaba: Rusya'ya domates ihracatı yapan firma sayısını arttıracağız

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Rusya'ya domates ihracatı yapan firma sayısını arttırmak için görüştüklerini açıkladı.

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Bakan Fakıbaba: Rusyaya domates ihracatı yapan firma sayısını arttıracağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İzmir'deki temasları kapsamında Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi'ni (UTEM) ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Rusya'ya domates ihracatı

Bergama ilçesinde serada domates üretimi yapan Agrobay firmasında incelemelerde bulunan Fakıbaba, yetkililerden bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti.

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Rusya'nın 5 Türk firmasına daha domates ithalatı izni verdiğini hatırlattı.

Fakıbaba konuyla ilgili Rus yetkililerle görüştüklerini aktardı.

"İhracat için 3 firma vardı ama bunun sayısı artırıldı. Bakanlık olarak bu konuda devamlı çalışma içerisindeyiz, 5 firma daha ilave edildi. Bu sayıyı artırmak için mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Neticeyi alacağımıza inanıyorum, bütün üreticilerimizin mutlaka ve mutlaka üretime devam etmesi ve morallerinin de bozulmaması lazım. Kendilerini yürekten kutluyorum, burası mükemmel bir ihracat müessesi."

Çin'e kiraz ihracatı konusunda çok iyi gelişmeler var

Fakıbaba, Rusya ve Avrupa pazarı dışında da yeni pazar arayışı içerisinde olduklarına dikkati çekti.

Çin, Hindistan, Brezilya ve Afrika'da başka ülkelere ulaşmaları gerektiğini belirten Fakıbaba, "Özellikle Çin ile ilgili çalışmalar var, bence ihracatımız artacaktır. Çin'e kiraz ihracatı konusunda çok iyi gelişmeler var, domatesle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Çin pazarına girdiğimiz taktirde inanın çok büyük bir pazar elde etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Daha sonra serayı gezen Fakıbaba, burada çalışan kadınlarla sohbet etti, onlarla "bütün kadınlar çalışsın" diye slogan attı.

Şehit Jandarma Astsubay Hilmi Öz'ün ailesine taziye ziyareti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bitlis'in Hizan ilçesinde 21 Ocak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Hilmi Öz'ün Karşıyaka ilçesindeki ailesine taziyede bulundu.

Fakıbaba, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, şehit Öz'ün babası Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Özer Öz'e başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, kiraz, domates, çin
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