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Buradasınız : » » Bakan Fakıbaba, mısır alım fiyatlarını açıkladı

Bakan Fakıbaba, mısır alım fiyatlarını açıkladı

Bakan Fakıbaba, "Mısır alım fiyatımızı bugün itibarıyla ton başına 760 lira olarak belirledik" dedi.

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Bakan Fakıbaba, mısır alım fiyatlarını açıkladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, mısır üreticilerinin mağduriyetini önlemek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerinden fiyatlara müdahale kararı aldıklarını belirterek, "Mısır alım fiyatımızı bugün itibarıyla ton başına 760 lira olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fakıbaba, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mısır alım fiyatını duyurdu.

Mısır üreticilerinin bugüne kadar ürünlerini makul fiyatlardan sattığını hatırlatan Fakıbaba, ancak Güneydoğu'da hasadın yoğunluğu ile fiyatların gevşemeye başladığını gözlemlediklerini belirtti.

Fakıbaba, "Bu nedenle üretici kardeşlerimizin mağduriyetini önlemek amacıyla TMO üzerinden fiyatlara müdahale kararı aldık. Mısır alım fiyatımızı bugün itibarıyla ton başına 760 lira olarak belirledik. Üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, mısır alım fiyatları, twitter, Toprak Mahsülleri Ofisi
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