Bakan Fakıbaba: Köyleri yaşanılabilir hale getireceğiz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'nde toplantılar yapıp ülkenin kırmızı et ve hayvancılığa ilişkin sorunlarını çözmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgede halkın nabzını tutup, istişareler yapıldıktan sonra kararlar verdiklerini anlatan Fakıbaba, "Hayvancılıkla ilgili 'güzel şeyler olacak, güzel şeyler yapacağız inşallah' derken uzun bir süre değil 2018 yılının başı start vereceğiz." ifadesini kullandı.

Köylerin yaşanılabilir olması için köylüye destek verdiklerini vurgulayan Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köyleri özellikle kadın kardeşlerimize ve gençlerimize vereceğimiz desteklerle geliştirmemiz lazım. Kadınlara vereceğimiz desteklerle, biz inşallah köy ile şehir yaşamını mücadele eden, rakip olarak gören, hangisi daha iyidir pozisyonuna getirmeye çalışıyoruz. Bunu insanların kafasına soru sordurabilen şekle getirmeyi düşünüyoruz. Köyden kente göçün durdurulmasını hayata geçirebilmek için özellikle kadın kardeşlerimize destek vererek köylerimizi yaşanılabilir yerler haline getireceğiz."

Küçük aile işletmeleri

Fakıbaba, küçük aile işletmelerine de değinerek, küçük aile işletmelerinde desteğin olmadığını ancak sadece net faizsiz kredilerin olduğunu belirtti.

Küçük aile işletmeciliği yapanlara sigorta yapmayı planladıklarını ifade eden Fakıbaba, "Çalışma Bakanımızla görüştük, sigortasını da özellikle yaptırtacağız. Köyde yaşam mı, şehirde yaşam mı? Ben şahsen köyü daha düzenli, güzel, yaşanabilir olmak kaydıyla tercih ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kentten köye dönüşe inanan biri olduğunu dile getiren Fakıbaba, şunları aktardı:

"Haydi Köyümüze Yeniden Dönelim Projesi'nin 10 yıl içinde gerçekleşeceğine inanan kardeşlerinizden birisiyim. Ekmek organik, hayat daha kolay, trafik sorunu yok, hava kirliliği yok, insanlar daha samimi. İnşallah bu desteklerle kadınlarımız, gençlerimiz iş sahibi olduğunda, üretime katıldıklarında, ürettiklerinde, mutlu olduklarında onları geçindirecek meslekleri biz onlara kazandıracağız."

Kaynak: AA