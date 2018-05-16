Bakan Fakıbaba: İsrail'in ithalatı durdurması bizim için bir anlam ifade etmiyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun'un sorularını yanıtladı.

Bakan Fakıbaba, İsrail'in Türkiye'den tarım ürünlerini durdurması ile ilgili, "Bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsa ne olur yapmasa ne olur?" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: İthalatı durdurmaları bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsak ne olur yapmasak ne olur? pic.twitter.com/DaGnyhi8De — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Mayıs 2018

Türkiye'nin İsrail'e ihracatının 270 milyon dolar olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, "Yüzde bir civarında olan ihracat bizi rahatsız etmez. Hatta ve hatta onların durdurması bizim göndermemiz de bana göre bakanlık olarak da uygundur. Keşke ihracatı ben durdurmuş demiş olsaydım. Bizim için sakıncası yoktur. Biz büyük bir ülkeyiz. 8 milyonluk küçük bir ülkenin ihracatına ihtiyacımız yoktur. Bizim pazarımız çok geniştir. Çin’den Avrupa’sına her tarafına bizim ihracatımız vardır." şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber