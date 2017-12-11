Bakan Elvan: Son 6 yılın en yüksek büyüme rakamına ulaştık

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüyerek son 6 yılın en yüksek büyüme rakamına ulaştığını, bunun, Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam temeller üzerine oturtulduğunu gösterdiğini belirtti.

Bakan Elvan, büyüme verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, üçüncü çeyreğe dair büyüme beklentisinin yüzde 9-10 bandında olduğunu hatırlattı.

Elvan, "İlk üç çeyreğin ortalama büyümesi yaklaşık yüzde 7,4. Bu oldukça sevindirici. Bu, Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam temeller üzerine oturtulduğunu gösteriyor. İş dünyamızın gerçekten çok güçlü olduğunu, rekabet gücünün yüksek olduğunu ve dünyayla rekabet edebilecek bir güce sahip olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Elvan, makine-teçhizat alanındaki yüzde 15,3'lük büyümeye işaret etti, sabit sermaye yatırımlarında yıllık bazda 12,4'lük artışın önemini vurguladı. Vatandaşlara ve iş dünyasına Türkiye ekonomisine güvenmeleri çağrısında bulunan Elvan, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin temelleri oldukça sağlam. Üçüncü çeyrekte gerçekten rekor seviyede bir büyüme gerçekleştirdik. Diğer ülkelere baktığımızda, örneğin Çin üçüncü çeyrekte 6,8'lik, Hindistan 6,3'lük bir büyüme performansı gösterdi. Avro bölgesine baktığımızda yüzde 2,5'lik bir büyüme söz konusu. Üçüncü çeyrek için açıklanan verileri dikkate aldığımızda diğer ülkeler için dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi konumundayız."

Dördüncü çeyrekte de ekonominin büyümeye devam edeceğini vurgulayan Elvan, Türkiye'nin yılı yüzde 6-7 seviyesinde büyümeyle kapatmasını beklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA