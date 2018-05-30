Bakan Elvan: Piyasalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) üyeleriyle iftar programında buluştu.

Bakan Elvan yaptığı konuşmada, kentin ve ülkenin ticaretine, ekonomisine katkıda bulunan oda üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçim sürecinden geçildiğini vurgulayan Elvan, bu seçimin diğer seçimlerden farkı olduğunu, seçimlerde Türkiye'nin kazanacağını, iş dünyasının, üreten ve ticaret yapan kesimin daha fazla kazanacağını söyledi.

Bakan Elvan,Cumhuriyet tarihine bakıldığında siyasi istikrarsızlığın nelere mal olduğunu en fazla iş insanlarının bildiğini aktardı.

"Son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Küresel görünüme bakacak olursak aslında sadece Türkiye'de değil, diğer gelişmekte olan ülkelerin de finansal göstergelerinde dalgalanmalar gözlemliyoruz. Bu hareketlerin arkasında temelde iki sebep var. Birincisi dış koşullar. Nedir bu dış koşullar? ABD doları küresel bazda değer kazanıyor, dolar son 1 yılın en yüksek seviyesinde. Pek çok gelişmekte olan ülkenin para birimi dolara karşı değer kaybediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri son 5 yılın en yüksek seviyesinde ve yüzde 3'lerin üzerine çıkmış durumda. Petrol fiyatları son 4 senenin zirvesinde."

"1 milyonun üzerinde genç istihdamı sağlandı"

Son 16 yılda ortalama yılda 5,8'lik bir büyüme performansı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Elvan, bu dönemde sadece yüksek büyüme oranları yakalamadıklarını aynı zamanda büyümenin kalitesinde de önemli iyileşmeler sağladıklarını aktardı.

Bakan Elvan, Yüksek iş gücüne katılım oranları da yakalandığını vurguladı.

"AB'ye üye olan 28 ülke son 8 yılda toplamda 8,2 milyon kişilik bir istihdam oluştururken tek başına Türkiye 28 ülkeyi geride bıraktı. Genç istihdamına baktığımızda ise AB'nin 28 ülkesinde 4,5 milyon azalma görülürken, yani gençlerin iş gücüne katılım oranı azaldığı gibi istihdama katılımında da azalma söz konusu. Türkiye'de son 7 yılda 1 milyonun üzerinde genç istihdamı sağlandı."

"Yüzde 1,5'lik bir bütçe açığı ile 2017'yi kapattık"

Bakan Elvan, bugün güçlü bir kamu maliyesi ve kamu bankacılık sektöründe pek çok gelişmekte olan ülkeden pozitif bir biçimde ayrıştıklarını aktardı.

"2017 yılı aralık dönemi verilerine göre 2016 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında 1 milyon 635 bin kişilik istihdam oluşturduk. Yine geçtiğimiz sene mali disiplinden taviz vermedik ki orta vadeli programımızda yüzde 2'lik bir bütçe açığı öngörmüşken yüzde 1,5'lik bir bütçe açığı ile 2017'yi kapattık. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere baktığımızda bu bütçe açıklarının yüzde 3 ile 4 civarında olduğunu görürsünüz."

"Turizm sektörü hızla toparlandı"

Elvan, turizm sektörünün hızla toparlandığını bu yıl yüzde 5,5 düzeyinde yüksek bir büyüme beklediklerini bildirdi.

Elvan, döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya da değindi.

"Bu dalgalanmaya yönelik olarak maalesef 2018 yılı başından itibaren yurt dışından Türkiye'ye yönelik yapılan olumsuz algı operasyonları özellikle fon sahibi şirketleri de etkileme yoluna gitmiştir. 10 yıllık tahvillerden geçtiğimiz dönemlerde bir çıkış söz konusuydu ancak Merkez Bankamızın almış olduğu tedbirler itibarıyla bunların da üstesinden önemli ölçüde geldik."

Kaynak: AA