Bakan Elvan iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Lütfi· Elvan, yılın ilk yarısında gerçekleşen verilerin ekonominin beklenenden de iyiye gittiğini gösterdiğini belirterek, "İş gücüne katılım oranlarındaki güçlü artışlarla işsizlik oranlarındaki gerilemenin sürmesi ekonominin istihdam oluşturma kapasitesinin devam ettiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Elvan, yazılı açıklamasında, mayıs ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Mayısta işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Elvan, yılbaşında yaklaşık 4 milyon olan işsiz sayısının 3 milyon 225 bine gerilediğini kaydetti.

Elvan, hükümet olarak ekonomiye yönelik önlemler ve atılan adımlarla 2017 yılında uygulamaya konulan ve halen devam eden istihdam teşviklerinin gelecek dönemde istihdama olumlu yansımasını beklediklerini vurgulayarak, "Türkiye ekonomisinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 621 bin kişilik ilave istihdam oluşturulmuştur. Son veriler incelendiğinde özellikle hizmetler sektöründe gözlenen nispeten güçlü iyileşmede ekonomik canlanmanın ve teşvik programlarının etkisi görülmektedir. İlgili dönemde 2016 yılının aynı dönemine göre istihdam, tarım dışı sektörlerde 584 bin artış kaydetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadınlarda iş gücüne katılım artışta"

İş gücüne katılım oranlarındaki artış eğiliminin sürdüğüne dikkati çeken Elvan, bir önceki yılın aynı dönemine göre iş gücüne katılım oranının 0,5 puan (950 bin kişi) artarak yüzde 53'e yükseldiğinin altını çizdi. Kadınlardaki iş gücüne katılım oranındaki (1 puan) artışa değinen Elvan, şunları kaydetti:

"İş gücüne katılım oranlarındaki güçlü artışlarla birlikte işsizlik oranlarında gerilemenin sürmesi ekonominin istihdam oluşturma kapasitesinin devam ettiğini göstermektedir. 2017 yılının ilk yarısı itibarıyla gerçekleşen veriler ekonominin beklenenden iyiye gittiğini göstermektedir. Özellikle yılın ilk çeyreğinde yakalanan yüksek büyüme performansının yıl boyunca artarak devam etmesini, 2017 yılı için hedefimiz olan yüzde 4,4'lük büyüme rakamının üzerine rahatlıkla çıkmamızı ve bunun da istihdama olumlu yansımasını bekliyoruz."