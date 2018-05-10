Bakan Albayrak: Türkiye'nin siyasi istikrarla büyüyeceğini herkes biliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 16 yıldır her anlamda büyük bir değişim ve restorasyon süreci geçirdiğini ve Türk ekonomisinin de bu süreçte bütün kamburlarından kurtularak hızlı bir toparlanma ve büyüme süreci ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin ekonomik başarısının ardında istikrar, güçlü liderlik ve güvenin bulunduğuna işaret eden Albayrak, "Türkiye ekonomisi bu sayede üç buçuk, dört kat büyüdü. Çift haneli büyüme rakamları ile dünya rekoru kırdı. Yüksek büyüme oranları ile Avrupa Birliği ve OECD ülkelerini fersah fersah geride bıraktı. Yerli ve yabancı yatırımlar her yıl katlanarak arttı. Sadece 2002-2017 yıllarında uluslararası doğrudan yatırımlar Mayıs 2018'de 200 milyar doları da aşarak büyük bir başarı hikayesi ortaya koydu" diye konuştu.

Albayrak, yabancı yatırımcıların, finans ve sigorta hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, sağlık, turizm, inşaat, petrokimya, bilgisayar ve elektronik ürünlere kadar geniş bir skalada yatırımlarına büyük bir iştahla devam ettiğini kaydetti.

"Bugün yabancı yatırımcıların da pay sahibi olduğu dünyadaki en büyük 10 projenin 6'sı Türkiye'de yürütülüyor. İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin zirvesini gördük. İleri teknoloji yoğunluklu ürünlerin toplam ihracattaki payını artırdık. Kamu borcu ve bütçe açığı gibi makroekonomik dengelerde pek çok Avrupa Birliği ülkesinin yakalayamadığı AB standartlarını sağladık. Ekonomide çarkların döndüğünü gösteren Sanayi Üretim Endeksi 2017 sonunda 146,8 puana ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 2003-2017 arası kamu-özel ortak yatırımları, önceki 15 yıla göre; 4 kattan fazla artışla yaklaşık 50 milyar dolara ulaştı."

"Türkiye, yatırımcılara her anlamda büyük fırsatlar sunuyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, yaşanılan onca badireye rağmen, 16 yıldır ayakları yere sağlam basan, üretim ve büyüme odaklı bir ekonominin temellerini attıklarını belirterek, dinamik olduğu kadar güçlü ve güven veren bir ekonomik altyapı oluşturduklarını anlattı.

Yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte yepyeni bir başarı hikâyesi yazmanın zamanının geldiğini dile getiren Akbayrak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha etkin, daha hızlı karar alan, icraat ve reform odaklı bir yönetim modeli devreye girecek. Türkiye’de kesintisiz istikrar dönemi başlayacak. Hep şuna inandık. Siyasi istikrarın olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde yatırım ve ekonomik büyüme vardır" değerlendirmesini yaptı.

Albayrak, 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı imkânlarla, yerli ve yabancı yatırım hamlelerini hızlandırarak sürdüreceklerini vurguladı.

"Ekonomik büyüme inşallah atılan adımlarla hız kesmeden devam edecek. Sağladığımız teşvikler, ihracattaki iyileşme, dezenflasyon, finansman imkânlarının kolaylaşması ve artan yatırımlarla inşallah bu yıl ekonomide daha parlak bir performans ortaya koyacağız. Bu yolculukta en büyük paydaşlarımız hiç kuşkusuz Türkiye’ye inanan ve güvenen yatırımcılarımız. Türkiye, yatırımcılara her anlamda büyük fırsatlar sunuyor. Jeopolitik avantajı ile yatırımcılara, 4-5 saatlik bir uçuşla 50’den fazla ülkedeki 2 milyardan fazla müşteri ve yaklaşık 25 trilyon dolarlık dev bir ekosisteme ulaşmanın yollarını açıyor."

"Türkiye'nin güçlü liderlik ve siyasi istikrarla daha da büyüyeceğini herkes biliyor"

Berat Albayrak, ekonominin yarısının finansal göstergeler diğer yarısının da psikolojik göstergeler olduğunu belirterek, "Yatırımcılar her türlü çarpıtmaya, her türlü tezvirata rağmen Türkiye’nin potansiyelini görüyor. Bu potansiyele inanıyor. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firmalar mevcut işlerini daha da derinleştirmek için yatırımlarını artırıyor. Türkiye piyasasına girmek isteyen firmalar burada yeni fırsatlar kolluyor" ifadelerini kullandı.

Yatırımcının, yarınının ne olduğu bilinmeyen bir ülkeye yatırım yapmayacağını kaydeden Albayrak, "Yatırımcı belirsizlikten hoşlanmaz. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın her türlü zorluğuna rağmen güçlü liderlik ve siyasi istikrar ile daha da büyüyeceğini herkes biliyor" dedi.

Kaynak: AA