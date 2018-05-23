Bakan Albayrak: Tehditlere, karşı Türkiye büyümede rekor kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Van il başkanlığındaki programının ardından Edremit ilçesinde kentteki iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle iftarda bir araya geldi.

Yeni keşiflerle bölgeyi ve ülkeyi daha da ihya edecek çok önemli ve hayırlı çalışmaların adımlarını her geçen gün atacaklarını vurgulayan Bakan Albayrak, bölgede yaptıkları araştırma, sondaj ve yatırımlarla gelen güzel haberlerle çok daha güzel yarınlara yürüyeceklerini ifade etti.

"Artık eski Türkiye, eski devlet, eski sistem olmayacak"

Oynanan oyunları görüp okumanın, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sağlanmasının teminatı olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, bu topraklarda operasyon yapmak isteyenlerin öncelikle bu kardeşliği hedef aldığını bildirdi.

Albayrak, bölge insanının can güvenliğinin huzur ve istikrarının teminatının 15 yıldır, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere tüm krizlere rağmen dik duruşuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başka biri olduğunu kimsenin söyleyemeyeceğini ifade etti.

"Artık eski Türkiye, eski devlet, eski sistem olmayacak"

Berat Albayrak, söylemiyle eylemi arasında bu kadar uyumu olan bir liderin uzun zamandır Türk siyasetine gelmediğini belirtti.

"Artık eski Türkiye, eski devlet, eski sistem olmayacak artık. 24 Haziran'dan sonra çok daha güçlü şekilde coğrafyanın kaderi sağlam duruşla her alanda çok daha güçlü şekilde büyümeye devam edecek. Bundan zerre şüpheniz olmasın. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın etrafında kilitlendiği zaman demirden tankları bile çıplak elleriyle durdurabildiğini 15 Temmuz'da dünyaya haykırdı o gece. Cumhurbaşkanımızın bir çağrısıyla milyonların nasıl bir inanç içinde, ülkenin bekası için canını gözünü kırpmadan verebileceğini bütün dünya gördü."

Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha fazla demokrasi, özgürlük, daha fazla zenginlik, daha fazla gelişme, daha güçlü Türkiye hedefini açıkladığını anımsatarak, yeni dönemin tüm kazanımların, bireysel hak ve özgürlüklerin daha fazla geliştiği bir dönem olacağını ifade etti.

"Her türlü tehdide istikrarsızlığa rağmen Türkiye büyüme rekoru kırdı"

Albayrak, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ terör örgütünün, devletin bölgedeki bekasına dinamit eken yandaş terör örgütünün tasfiyesiyle, daha emin adımlarla ilerleyeceklerini aktardı.

"Son dönemde ekonomi üzerinde oynanan oyunları, yapılan siyasi mühendislikleri, dış politikada Türkiye'yi zora sokma gayretleriyle ilgili operasyonları görüyorsunuz. Bölgedeki her türlü tehdide istikrarsızlığa rağmen Türkiye büyüme rekoru kırdı. Türkiye ekonomisi ve devleti bu sağlam temeller üzerine oturduğu için 24 Haziran'la bütün bunlar geçip gidecek. 24 Haziran güven ve istikrar ortamının devamı için çok önemli bir tarihtir. Yeni sıçrama döneminin başlangıç tarihi olacak. El ele omuz omuza hep birlikte Türkiyeyi arzuladığımız hedeflere birlikte taşıyacağız."

Kaynak: AA