Bakan Albayrak: Rüzgarda dünyanın en büyük off-shore projesini hazırlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda konuştu.

Özellikle yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleriyle hem rekabetçi fiyatların ortaya çıktığı, Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı, hem de yerli üretim ve istihdamı destekleyecek projelerin gerçekleştirildiğini anlatan Albayrak, "Bu yılki YEKA'ları da öyle bir şekilde yapalım ki dünyada başka bir alanda da ses getirsin diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Güneş YEKA'sına pil depolama düzenlemesi ekleyeceğiz"

Bu yıl içinde yapılacak yeni YEKA ihaleleri için çalışmaların başladığını aktaran Albayrak, "Güneş ve rüzgarda 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık. Öncelikle rüzgarda dünyanın en büyük off-shore projesini hazırlıyoruz. Bu alanda da ses getireceğini düşünüyoruz. Güneş YEKA'sına pil depolamasıyla ilgili düzenlemeyi de eklemeyi düşünüyoruz. Yine sıcak bir yaz olacak, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA