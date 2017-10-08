Bakan Albayrak: Nükleer santral temelleri yakında atılacak

AK Parti'nin Afyon kampında bazı bakanlar kendi alanlarında sunum yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ''enerji ve maden'' politikasına ilişkin AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi.

Sunumunda Türkiye'nin bütün illeri için doğalgaz müjdesi veren Bakan Albayrak, "Türkiye'de doğalgaz ulaşmamış il kalmayacak. 2019 yılı sonuna kadar 200’ü aşkın ilçeye daha doğalgaz ulaştırılacak." dedi.

Albayrak, TANAP projesinin planlanandan daha erken tamamlanacağı sinyalini de verdi. Bakan Albayrak, ''2020'nin ilk çeyreğinde Azeri gazının Avrupa piyasalarında hayat bulmasına şahitlik edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Nükleer santral temellerinin yakında atılacağını belirten Albayrak, “2023 hedeflerine yetiştireceğiz" diye ekledi. Türkiye'nin jeokimya ve jeofizik haritasının biteceğinin de altını çizdi.