Bakan Albayrak: Ayakları yere basan, sağlıklı bir büyüme hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları Toplantıları için Arjantin'e giderken uçakta gazetecilere açıklama yaptı.

“Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız”

Bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini belirten Bakan Albayrak, " Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek ayakları yere basan program hazırlanacak" ifadesini kullandı.

“Eylül ayına kadar gerçekçi, güçlü bir program hazırlanacak”

Yeni dönemde Merkez Bankasına ilişkin politika hakkında da bilgi veren Bakan Albayrak, "Etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor kurguluyor" dedi.

Türkiye'nin Yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olacağının altını çizen Albayrak, "Eylül ayına kadar gerçekçi, güçlü bir program" hazırlanacağını söyledi.

Bakan Albayrak, ''Piyasalarla kavga etmeyeceğiz, kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz'' dedi.

Kaynak: TRT Haber