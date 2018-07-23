Bakan Albayrak, akademisyen ve ekonomistlerle bir araya geldi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün akademisyenler ve ekonomistlerle ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalarla ilgil verimli bir istişare toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Bugün akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile ekonomi alanında hayata geçirmemiz gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik.



Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız. pic.twitter.com/vYsTb89sr9 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 23 Temmuz 2018

Albayrak, bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacakları katkılar ile yol haritasını ortaya çıkaracaklarını açıkladı.

Kaynak: AA