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Bakan Albayrak, akademisyen ve ekonomistlerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün akademisyenler ve ekonomistlerle İstanbul'da istişare toplantısı yaptı.

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Bakan Albayrak, akademisyen ve ekonomistlerle bir araya geldi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün akademisyenler ve ekonomistlerle ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalarla ilgil verimli bir istişare toplantısı düzenlediklerini belirtti.


 

Albayrak, bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacakları katkılar ile yol haritasını ortaya çıkaracaklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomist, akademisyen
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