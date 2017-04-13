Bakan Ağbal'dan yeniden yapılandırma müjdesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Vatandaşın ülkenin önünü açacak olumlu değişikliklere hep "evet" dediğine işaret eden Ağbal, "16 Nisan'da da Türkiye'de ihtiyaç duyulan değişimi, dönüşümü sağlayacak olumlu bir anayasa değişikliği yapıyoruz ve vatandaş bunu görüyor." diye konuştu.

Ağbal, "evet" çıkması halinde kısa vadede Türkiye ile ilgili bütün ekonomik parametrelerin istikrar kazanacağını, belirsizliklerin ortadan kalkacağını, reform ve uyum yasalarının çıkacağı dönemin başlayacağını söyledi.

16 Nisan sonrasında kur, faiz oranları, ekonomik büyüme, yatırım harcamaları ve Türkiye'ye gelecek sermaye bakımından kısa vadede olumlu etkilerin görüleceğini belirten Ağbal, "Piyasa da bunu istiyor. Türkiye'nin olumlu bir hikayesi olacaksa bu olumlu hikayenin adı referandumda 'evet' çıkmasıdır. Başka bir seçeneğin Türkiye için olumlu bir hikaye üretme imkanı yok. 17 Nisan'dan itibaren kanaatimce ekonomi siyasetin birinci gündemi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, orta ve uzun vadede yapısal reform ihtiyacının devam ettiğini, 16 Nisan'ın atlatılmasıyla ihtiyaç duyulan reform niteliğindeki düzenlemelerin art arda yapılacağını, ekonominin üretim tarafını güçlendirecek adımların süratla atılacağını vurguladı.

Ekonominin canlandırılmasıyla ilgili çok sayıda karar aldıklarını hatırlatan Ağbal, şunları kaydetti:

"Bu kararlarla ilgili bir değerlendirme yapıp önümüzdeki aylara, özellikle 2017-2018 yıllarına ilişkin ekonomideki canlılığı tutacak, güçlendirecek ilave teşvik ve destekleri konuştuğumuz günler olacak. 17 Nisan'dan itibaren Türkiye gündeminin birinci sırasına ekonomi oturacak. Ekonominin de 2 temel ayağı olacak, birincisi reform, ikincisi ekonomik canlanmayı daha da güçlendirecek yeni destek ve teşviklerin geliştirilmesi."

Bakan Ağbal, şunları söyledi:

"Maliye politikasındaki mali disiplinle ekonomiye destek verme arasındaki dengeye Türkiye olarak sonuna kadar dikkat ediyoruz. Onun için mali disipline devam edeceğiz. Geçici vergi indirimleri, geçici harcama artışları yapacağız ama Türkiye'nin bütçe dengesinin orta vadede yüzde 1'ler düzeyinde giden dengesini değiştirmeyeceğiz. Yapısal bütçe dengesini tutacağız ve koruyacağız. Şu anda bütçe kontrollü bir şekilde hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyor."

Yeniden yapılandırma müjdesi

Yeniden yapılandırma konusunda Ağbal, "Planımız, inşallah 16 Nisan'dan sonra hızlı bir şekilde Meclise yasa tasarısını göndereceğiz. Yasanın hızlı bir şekilde görüşülmesi ve kabul edilmesi halinde mayıs ayı içerisinde başvuruları alırız ve ondan sonra da ödemeler başlar. Aynı şekilde önceki yeniden yapılandırma kanununda olduğu gibi 36 aya kadar taksitlendirme imkanı olacak. 'Ben borcumu peşin ödemek istiyorum' diyen vatandaşımıza aynı şekilde peşin ödeme indirimi olacak ve vatandaşlarımız burada seçeneklerden hangisini istiyorsa 6 ay, 9 ay onları seçebilecekler. Burada 2016'daki yapılandırmaya müracaat etmemiş vatandaşlarımız için de bir şans veriyoruz." dedi.

"Önceki kanundaki gibi matrah artırımı, vergi incelemelerine bağlı ihtilafların giderilmesi konuları olmayacak." diyen Bakan Ağbal, şöyle konuştu:

"Sadece ve sadece borçların yeniden yapılandırması olacak. Burada hiçbir şeyi affetmiyoruz. Bir kuruş vergi alacağını, hiçbir şekilde almama şeklinde bir düzenleme yapmıyoruz. Vatandaşlarımıza mevcut borçlarını bir kuruş azaltmadan taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Kafaları karıştıran, bile bile birtakım yanlış açıklamalar yapılıyor, buna da üzülüyorum."

'Yaklaşık 157 bin firmaya 114 milyar liralık kredi imkanı sağladık'

Kredi Garanti Fonu üzerinden kullandırılan krediye ilişkin Ağbal, şunları söyledi:

"Yaklaşık 157 bin firmaya 114 milyar liralık kredi imkanı sağladık. Bunun ekonomi üzerinde olumlu etkileri olacak. KOSGEB üzerinden evvelsi gün itibarıyla kredisini alıp cebine koyan 186 bin işletme var. Yaklaşık 56 bin işletmenin de bankada parası bekliyor. Üst üste koyduğunuzda 241 bin işletme KOSGEB kredisine erişmiş. Parasını cebine koyan 186 bin işletmenin KOSGEB'den aldığı kaynak 4,7 milyar lira, KGF üzerinden 114 milyar lira, toplamda 118 milyar eder. Sadece ocak, şubat, mart aylarında prim ertelemeden dolayı işletmelerden almaktan vazgeçtiğimiz prim tutarı 14 milyar lira, onu da koyun üstüne. Yeniden yapılandırmada ocak ve sonraki aylardaki taksitleri mayıs ve sonrasına erteledik. Nereden baksanız 10 milyar lira da oradan koyun. Bunları üst üste koyduğunuz zaman, hem bankacılık kesimi üzerinden hem kredi araçlarını kullanmak suretiyle hem maliye politikası ayağı üzerinden ekonominin büyümesine destek verecek güçlü bir nakit akışını sağlamış olduk."