Bakan Ağbal: Yıl sonunda yüzde 5'in üzerinde büyüyeceğiz

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Bu tasarının komisyona gelmesinin en önemli nedeninin, borçlanma limitinin artırılması konusu olduğunu belirten Ağbal, "Kamu Borçlanma Kanunu ile 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre, Hazine Müsteşarlığına verilen borçlanma limiti yeterli olmadığı için, bunu artırmak amacıyla bir madde ile komisyona geldik. Tasarıda yer alan 37 milyar liralık limit, tabii ki tek başına 2017 yılındaki bütçe açığına ilişkin artıştan kaynaklanmıyor." diye konuştu.

Ağbal, 2017 yılı için hedeflenen bütçe açığı 47 milyar lira civarında iken, şu anda yapılan değerlendirmelere göre, yıl sonunda bu açığın yaklaşık 61 milyar lira olacağını, yani 14 milyar lira daha fazla gerçekleşeceğini gördüklerini bildirdi.

"Bu kadar hızlı toparlanmayı hep beraber yaptık"

Ağbal, şunları kaydetti:

"Bu torba yasa, hiçbir şekilde ekonomide kırılganlık ve bütçede telaş sonucu değil. Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ihtiyaçlarını karşılarken, bir taraftan da ihtiyatlı olmaya özen gayret gösteriyoruz. Türkiye ekonomisi 2018-2020 döneminde inşallah yine yüzde 5'in üzerinde büyüyecek. Bütün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının, IMF'nin tahminlerini bir tarafa koyun, bizim içeride allı pullu ekonomistlerin tahminlerini bir tarafa koyun, bir de Türkiye'nin ilk 6 aylık büyüme rakamını koyun, yüzde 5,1. Yıl sonunda da inşallah yüzde 5'in üzerinde büyüyecek. Ne gocunuyoruz bundan, kötü bir şey mi? İyi bir şey. 5 de yetmez 6 büyüyelim, 7 büyüyelim. 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra ekonomide bu kadar hızlı bir toparlanmayı milletçe hep beraber yaptık."

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, maddelerinin görüşülmesine 10 Ekim Salı günü başlanacak.