Bakan Ağbal: Emeklilere bayram ikramiyesi kalıcı bir düzenleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bloomberg HT canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Türkiye’nin borç stokunun yüzde 60’ının TL cinsinden olduğunu söyleyen Ağbal, “2002 yılında Türkiye kamu yaklaşık 9 ay borçlanırken, şu anda bizim borçlanma vademiz 72 ayın üzerinde. Eskiden 100 lira vergi geliri toplardık, 85 lirasını faiz olarak öderdik. 2017 rakamını vereyim, 100 lira vergi topluyoruz, sadece 11 lirası faiz harcamalarına gidiyor” dedi.

Kamu borcunun kompozisyonunun önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar ılımlı olduğunu belirten Ağbal, Son yıllarda harcama artışı doğuran bazı kararlar nedeniyle bir takım kaygılar ifade ediliyor ama hala kamu maliyesi ekonominin en sağlam göstergelerinden biri” ifadelerini kullandı.

Ağbal, “Yine bütçe açığı seviyesi yüzde 1'ler seviyesinde devam edecek. 2018 başında 2018 bütçesini dengelemek için bütçe açığında meydana gelecek artışları karşılamak için düzenlemeler yaptık, vergi düzenlemeleri yaptık” diye konuştu.

“Emeklilere bayram ikramiyesi kalıcı bir düzenleme”

Ağbal, Torba kanunların içerisinde sosyal güvenlik sistemine ilişkin vatandaş lehine düzenlemeler yaptık bunlar kamu maliyesine önemli yük getirmiyor” dedi.

Emeklilere bayram ikramiyesinin kalıcı bir düzenleme olduğunu ifade eden Ağbal, “Önümüzdeki yıllarda da olacak. Emekliklere bayram ikram düzenlemesinin bütçeye 22.3 milyar lira etkisi olacak” diye konuştu.

"Kurumlar vergisi düşecek"

Ağbal, "Kurumlar vergisi oranları düşecek. Son yapılan artışa kalıcı bir düzenleme olarak bakmadık. Bakanlar Kurulu bunu indirebilir. Kurumlar vergisinde indirime gidilmesi rekabet açısından önemli" dedi.