Baharatlı külahta çiğ köfte yoğun ilgi görüyor

Üç çocuk annesi Ayşegül Erkent, iş kadını olma hayaliyle üniversiteyi yarıda bırakıp çiğ köfte dükkanı açtı. Müşterilerin ilgisini çekmek için çiğ köfteyi farklı konseptte satmak isteyen Erkent, dünyaca ünlü Maraş dondurmasından esinlenerek baharatlı külah üretmeye başladı.

Önce nane ve reyhanlı külah üreten ancak istediği lezzeti bulamayan Erkent, Kahramanmaraş'ın pul biberi ile çeşitli baharatları külahla birleştirerek farklı bir lezzet ortaya çıkardı.

Erkent, baharatlı külahla, çiğ köfte sevenlere farklı ve hafif bir lezzet sunuyor. Üniversite hayatının yarım kalan kısmını iş hayatında tamamlamayı hedefleyen Erkent, müşterilerini farklı sunumuyla dikkati çeken külahta çiğ köfteyi tatmaya davet etti.

Erkent, dondurma servisinde kullanılan külahı baharatla üreterek çiğ köfte servisinde kullandığını, bunun kentte çok beğenildiğini söyledi.

"Ben de bundan esinlenerek çiğ köfteyi ekmekle servis etmektense külahla farklı bir sunum yapmak istedim. Normal dondurma külahları şekerlidir. Piyasada hiç baharatlı külah olmadığını fark ettim. Külahlarımızı baharatlandırdık, çiğ köfte ile buluşmasını böyle sağladık. Kendimize ait külah makinemiz var. Bu makineyle her şeyini biz hazırlayarak külah köftemizi müşterilerimize sunuyoruz."

Erkent, külahta çiğ köfteyi ilk kez duyanların şaşırdığına dikkat çekerek, "Baharatlı külahta çiğ köftenin tadına bakınca beğeniyorlar. Baharatlı külah yapmak çok kolay olmadı. Günlerce naneyle mi güzel olur, reyhanla mı güzel olur diye deneme yaptık. En sonunda Kahramanmaraş'ın pul biberiyle yola çıktık. Baharatlı külah yaptık" dedi.

İşlerini emekli eşiyle birlikte yürüttüklerini ifade eden Erkent, külah üretiminde biberin yanı sıra başka baharatlar da kullandıklarını sözlerine ekledi.

Müşteriler beğeniyor

Müşterilerden Ahmet Ulaştı, ilk kez baharatlı külahta çiğ köfte yediğini ve çok beğendiğini ifade ederek, yeni ürünün dondurma gibi Kahramanmaraş'a özgü bir ürün haline geleceğine inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA