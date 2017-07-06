BAE "Air Arabia" Şirketi Trabzon uçuşlarını başlatıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli "Air Arabia" Hava Yolları Şirketi, Trabzon'a direkt seferlerin başlayacağını açıkladı.

Düşük fiyatlı hava yolu şirketi "Air Arabia", yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'a haftada 5 sefer düzenleneceğini ifade etti.

Bu hafta seferlerine yeni rotalar eklediği kaydedilen şirketin, bu çerçevede Umman'ın Sahar kentine de direkt uçuşlar başlattığı aktarıldı.

Ortadoğu'nun ucuz maliyetli ilk hava yolu şirketi olarak bilinen ve 2003'ten bu yana hizmet veren Air Arabia'nın dünya genelinde 130 noktaya sefer düzenlediği kaydedildi.