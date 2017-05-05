  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Azerbaycan'ın yurt dışında en fazla yatırım yaptığı ülke Türkiye'

'Azerbaycan'ın yurt dışında en fazla yatırım yaptığı ülke Türkiye'

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mustafayev, "Şimdiye kadar Türkiye'ye 9 milyar dolar yatırım yaptık. Türkiye de Azerbaycan ekonomisine 11 milyar dolar yatırımda bulundu." dedi.

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Azerbaycanın yurt dışında en fazla yatırım yaptığı ülke Türkiye

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Azerbaycan'ın yurt dışında en fazla yatırım yaptığı ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın, Ekonomi Bakanı Mustafayev'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Azerbaycan'a bağlı Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nde üretilen ürünlerin Türkiye'ye ihracı konularında fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Mustafayev, şunları kaydetti:

"Azerbaycan yurt dışında en fazla yatırımı Türkiye'ye yaptı. Şimdiye kadar kardeş ülkeye 9 milyar dolar yatırım yaptık. Türkiye de Azerbaycan ekonomisine 11 milyar dolar yatırımda bulundu. Azerbaycan'da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin başında 2 bin 900'den fazla şirketle Türkiye geliyor. Türkiye'de ise yaklaşık 2 bin Azeri şirketi bulunuyor."

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral da ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için büyük potansiyel olduğunu vurguladı.  

Etiketler: Azerbaycan
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