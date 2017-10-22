Ayvada hasat heyecanı başladı

Bilecik'in ayvasıyla ünlü Osmaneli ilçesinde hasat başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden üreticiler, gün boyu ağaçlardan ayva topladı.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, kış mevsiminin önemli ürünlerinden ayvada hasat heyecanının başladığını söyledi.

İlçede yıllık 8-12 bin ton ayva üretimi olduğunu belirten Ünver, "Ayva hasadında 7'den 70'e çalışılıyor. Böyle çalışmak zorundasın çünkü yevmiye masrafları pahalı ve çalışacak işçi bulmak da zor. Ayvaların hasadını yapıp kasalara koyuyoruz, depoya veya soğuk hava deposuna gönderiyoruz. İleride daha iyi fiyattan yararlanmak için depolara konuluyor." dedi.

Osmaneli'de ayvanın kilogram fiyatının 1-1,2 lira civarında oduğunu anlatan Ünver, "1,5-2 liraya satabilirmiyiz diye bekletiliyor. Ben yetiştirdiğim ağaca bakmak zorundayım, maliyeti, gideri ne olursa olsun buna mecburuz. Üretici alın terinin karşılığını almak için umutla bekliyor." diye konuştu.

Ünver, ayvanın bakımının çok ağır olduğunu dile getirerek, "Bakımı ne şeftaliye ne elmaya benzer. Hem daldan hem kökten bitki beslemesi yapılır. En iyi hasat zamanı ayva sarardığı zamandır, tam sararınca sulanmaya başlar." görüşlerini aktardı.

Kaynak: AA