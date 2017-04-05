  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Aysan Merkez Bankasındaki görevinden istifa etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Aysan görevinden istifa etti.

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Aysan Merkez Bankasındaki görevinden istifa etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Ahmet Faruk Aysan görevinden istifa etti.

AA muhabirinine konuşan Aysan, ​akademik çalışmalarına epey süre ara verdiğini ve istediği kadar zaman ayıramadığını söyledi. İstifanın uzun süredir aklında olduğunu ifade eden Aysan, "Daha çok akademik çalışmalarıma zaman ayırmak için akademiye geçtim. Zaten profesörlüğüm de gelmişti." dedi.

Aysan, Merkez Bankasından kendi isteğiyle ayrıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Sayın Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile konuştum. Konuşularak, danışılarak alınan bir karardır. İstek tabii ki benden geldi. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ekonomi bölümünün kurulması için nisanın başında başvuru gerekiyordu. O nedenle nisan başında üniversiteye geçtim."

Etiketler: ahmet faruk aysan, Merkez Bankası, para politikası kurulu
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