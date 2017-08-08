Ayçiçeğinde son 50 yılın en yüksek verimi bekleniyor

Trakya'nın Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini karşıladığını belirten Saygı, geçen yıla göre ayçiçeği kalitesi ve veriminde ciddi bir artış olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Çiftçilerin "altın çağını" yaşadıklarını dile getiren Saygı, ayçiçeğinin fiziki durumunun çok iyi olduğunu ifade etti.

Bu yıl yağışların zamanında düştüğünü anlatan Saygı, "Bu yıl yağışların yeterli olması nedeniyle son 50 yılın en kaliteli ve verimli yılı olmasını bekliyoruz. Verim ve kalitemiz gerçekten çok yüksek. Ayçiçeğinde geçen yılda güzel bir sezon geçirmiştik ancak bu yıl geçen yılında üzerine çıkacağız. Geçen yıl dönüm başına ortalama 250 kilogram verim alırken bu yıl en az 300 kilogram alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz da rekoltede geçen yıllara göre bir artış beklediklerini bildirdi.

Bazı bölgelerde yağışların çok iyi bazı bölgelerde ise az olduğunu vurgulayan Yorulmaz, hasat çalışmalarının yeni başladığını dile getirdi.

Ayçiçeğinde referans fiyatının yükseltilmesi gerektiğini anlatan Yorulmaz, "Referans fiyatı acilen en azından 700 dolarlara çıkarılması gerekiyor. Rekolte ve kalite yüksek ama fiyatlar çok önemli. Rekoltede geçen yıllar göre bir artık bekliyoruz. Bazı bölgelerdeki verimler bizi üzüyor." şeklinde konuştu.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise ayçiçeği üreticisinin taban fiyatın açıklanmasını beklediğini söyledi.

Kentte verimin iyi olduğunu anlatan Şaylan, Trakya Birlik tarafından çiftçiyi üzmeyecek bir fiyat açıklanmasını beklediklerini aktardı.

Hasada sayılı günler kaldığını anımsatan Şaylan, çiftçilerin heyecanla fiyatların açıklaması beklediğini sözlerine ekledi.